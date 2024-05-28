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The Rogue Prince of Persia 27.05.2024
Экшен, Адвенчура, Платформер
3 23 оценки

Рогалик-платформер The Rogue Prince of Persia от авторов Dead Cells игроки встретили положительно

Gutsz
Новости

Одни из главных создателей известного хардкорного рогалика Dead Cells при поддержке Ubisoft выпустили уникальную по жанру игру в серии Prince of Persia. Их проект под названием The Rogue Prince of Persia сочетает в себе классические элементы roguelite, любимые механики франшизы и платформинг. Такая смесь геймплейных особенностей, судя по всему, понравилась пользователям Steam, которые тепло встретили релиз игры.

The Rogue Prince of Persia доступна в рамках раннего доступа на ПК всего несколько часов. За это время в Steam пиковый онлайн достиг почти одной тысячи геймеров. Учитывая время релиза и первый день недели, активность игроков еще может вырасти до нескольких тысяч. Отзывы от игроков, опробовавших игру, в целом поступают положительные. На данный момент у проекта 79% одобрительных обзоров от пользователей.

Игроки хвалят The Rogue Prince of Persia за динамичную систему генерации уровней, которая позволяет сохранить интерес к игре на протяжении нескольких часов. Кроме этого, пользователям понравились паркурные движения, позволяющие применять разные подходы к прохождению локаций. В целом для многих игра в хорошем смысле напоминает ранний доступ Hades, где видны положительные стороны проекта и основная задумка разработчиков, но еще многое предстоит доделать.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Да не важно

та проходим мимо не интересно

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