Рогалик-платформер The Rogue Prince of Persia от авторов Dead Cells игроки встретили положительно

Одни из главных создателей известного хардкорного рогалика Dead Cells при поддержке Ubisoft выпустили уникальную по жанру игру в серии Prince of Persia. Их проект под названием The Rogue Prince of Persia сочетает в себе классические элементы roguelite, любимые механики франшизы и платформинг. Такая смесь геймплейных особенностей, судя по всему, понравилась пользователям Steam, которые тепло встретили релиз игры.

The Rogue Prince of Persia доступна в рамках раннего доступа на ПК всего несколько часов. За это время в Steam пиковый онлайн достиг почти одной тысячи геймеров. Учитывая время релиза и первый день недели, активность игроков еще может вырасти до нескольких тысяч. Отзывы от игроков, опробовавших игру, в целом поступают положительные. На данный момент у проекта 79% одобрительных обзоров от пользователей.

Игроки хвалят The Rogue Prince of Persia за динамичную систему генерации уровней, которая позволяет сохранить интерес к игре на протяжении нескольких часов. Кроме этого, пользователям понравились паркурные движения, позволяющие применять разные подходы к прохождению локаций. В целом для многих игра в хорошем смысле напоминает ранний доступ Hades, где видны положительные стороны проекта и основная задумка разработчиков, но еще многое предстоит доделать.