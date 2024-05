Состоялся релиз платформера The Rogue Prince of Persia

Ubisoft и Evil Empire с радостью объявили о релизе The Rogue Prince of Persia, нового 2D-платформера в стиле roguelike, являющегося частью легендарной серии Prince of Persia. В честь этого знаменательного события был представлен релизный трейлер.

Трейлер демонстрирует кинематографичные кадры и динамичный геймплей, основанный на акробатических трюках и сражениях с врагами

Это был долгий путь, но все члены команды безмерно гордятся своей работой и не могут дождаться момента, когда смогут начать работу над ранним доступом и еще больше улучшить игру вместе с вами, сообществом.

Дебют игры должен был состояться ещё 14 мая, но эти планы перечеркнул неожиданный релиз Hades 2 в раннем доступе. The Rogue Prince of Persia уже доступна в раннем доступе на PC в Steam.