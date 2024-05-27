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The Rogue Prince of Persia 27.05.2024
Экшен, Адвенчура, Платформер
3 22 оценки

Состоялся релиз платформера The Rogue Prince of Persia

butcher69
Новости

Ubisoft и Evil Empire с радостью объявили о релизе The Rogue Prince of Persia, нового 2D-платформера в стиле roguelike, являющегося частью легендарной серии Prince of Persia. В честь этого знаменательного события был представлен релизный трейлер.

Трейлер демонстрирует кинематографичные кадры и динамичный геймплей, основанный на акробатических трюках и сражениях с врагами

Это был долгий путь, но все члены команды безмерно гордятся своей работой и не могут дождаться момента, когда смогут начать работу над ранним доступом и еще больше улучшить игру вместе с вами, сообществом.

Дебют игры должен был состояться ещё 14 мая, но эти планы перечеркнул неожиданный релиз Hades 2 в раннем доступе. The Rogue Prince of Persia уже доступна в раннем доступе на PC в Steam.

-4
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Wing42

Принц Персии и Дешёвый Визуал.

2
r23dom

а почему пишет что это ранний доступ (как же уже достал это ранний доступ)

2
Predator556

Круто, надо заценить

0
Unicorling

Надо как кошка, закопать это в лотке

-3
sapov Unicorling

Deas cells не плохая игра, в лотке же не закопали, так почему эту игру должны?

1
crim11 sapov

Dead cells другая студия делала

2
Unicorling sapov

Погуглил что это, ну там хотя бы выглядит приятно

1
sapov crim11

Но эта студия делала крутые длс и обновления

0