Студия Evil Empire представила забавное видео о создании и запуске финальной версии The Rogue Prince of Persia, которая после года в раннем доступе Steam наконец-то добралась до полноценного релиза. Разработчики с юмором рассказали, какой путь прошёл проект и как сообщество помогло его изменить.

Одной из самых необычных историй стало обсуждение цвета главного героя. Изначально команда была уверена, что Принц должен быть фиолетовым, но реакция игроков заставила их пересмотреть дизайн. В результате игра получила обновлённый визуальный стиль, новые биомы, оружие и врагов, а также массу других улучшений.

«Мы благодарны сообществу за поддержку: именно благодаря отзывам мы выпустили более пятнадцати крупных апдейтов и сделали игру такой, какой мечтали её видеть — быстрой, динамичной и реиграбельной», — отметили разработчики.

Evil Empire, отделившаяся от Motion Twin (создателей Dead Cells), оправдала ожидания фанатов: многие сравнивают The Rogue Prince of Persia с одним из лучших представителей жанра роуглайк. Сейчас игра доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а пользователи Game Pass могут сыграть без дополнительной оплаты. Версии для Switch и будущей Switch 2 ожидаются позже в 2025 году.