The Rogue Prince of Persia для Switch и Switch 2 выйдет 16 декабря

Издатель Ubisoft и разработчик Evil Empire объявили, что версии The Rogue Prince of Persia для Switch 2 и Switch выйдут 16 декабря.
Кроме того, издательский партнёр U&I Entertainment объявил, что стандартное и Immortal издания игры The Rogue Prince of Persia выйдут на PlayStation 5, Switch и Switch 2 10 апреля 2026 года. Издание Immortal включает в себя игру (карту-ключ для Switch 2), стилбук, двусторонний постер и набор художественных карточек с изображениями из игры на одной стороне, а обратные стороны, объединённые вместе, образуют часть карты игрового мира. Предварительные заказы на оба издания откроются 14 ноября.
Игра «Rogue Prince of Persia» впервые вышла в раннем доступе на ПК в Steam 27 мая 2024 года, а затем 20 августа 2025 года вышла на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam, Epic Games Store и Ubisoft Store. Игра также доступна в каталоге игр PlayStation Plus и Game Pass.