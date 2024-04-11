The Rogue Prince of Persia - это самостоятельная игра, не связанная с предыдущими частями

Evil Empire наконец-то представила свой следующий проект на выставке Triple-i Initiative - рогалик про Принца Персии, о которой недавно ходили слухи. В следующем месяце игра поступит в ранний доступ для PC, но уже сейчас, благодаря Game Informer, можно ознакомиться с новыми геймплейными кадрами и впечатлениями. Поговорив с разработчиком о предпосылках, журналисты подтвердили, что история The Rogue Prince of Persia отделена от основной серии.
В игре нет никаких связей с предыдущими частями или даже с недавней Prince of Persia: The Lost Crown. История рассказывает о Принце, у которого есть ожерелье, позволяющее ему по сути "перезапускаться" с предыдущих точек. Он отправляется на задание, чтобы спасти свое королевство от вторжения гуннов.
Однако, похоже, вторжение происходит по наущению принца. Некая "темная шаманская магия" развратила их, так что, скорее всего, в этом есть какая-то высшая цель, но игрокам придется пробиваться через полчища врагов, чтобы это выяснить.
The Rogue Prince of Persia выходит 14 мая в раннем доступе Steam. Как и Dead Cells, игра будет получать обновления, добавляющие новые области, оружие, боссов, уровни и многое другое в течение всего периода раннего доступа.
убисофты просто бесят. ждешь нормального принца, а тебе его эволюционируют в обратную сторону.
Эта игра должна работать на этом
До конца эту гипер-игру пройдут только те два разработчика-землекопа которые её высрут..Остальные уже приводят в боевую готовность мочевые пузыри..
...как и вообще с принцем персии, привязанная названием только для того, что бы это никчёмное руководство нынешней убейсофт могло выжать все соки из трупа наследия бренда