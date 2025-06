The Rogue Prince of Persia готовится к выходу на консолях - игру уже оценили в Австралии

Совсем скоро поклонники Prince of Persia смогут сыграть в The Rogue Prince of Persia не только на ПК: игра получила возрастной рейтинг в Австралии для PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Это может означать скорый релиз на всех основных платформах — как раз к запланированному обновлению 1.0, намеченному на август.

The Rogue Prince of Persia разрабатывается студией Evil Empire — теми самыми разработчиками, которые отвечали за пострелизную поддержку знаменитой Dead Cells. В новой игре они совместили дух классических игр Prince of Persia с элементами рогалика: динамичные забеги, акробатика, сражения и фирменный паркур.

Финальный релиз принесёт с собой третий и заключительный акт, а также выход из раннего доступа. Игроков ждёт ещё больше контента и отточенного геймплея.

Ubisoft пока официально не объявила дату выхода консольной версии, но факт получения рейтинга в Австралии намекает, что ждать осталось недолго.