The Rogue Prince of Persia хорошо продаётся и получит ещё два обновления

Многие считали The Rogue Prince of Persia провальной игрой, но, похоже, она показала себя лучше, чем ожидалось. Разработчик Evil Empire анонсировал два крупных обновления в ближайшие месяцы и впечатляющие продажи.

В честь начала Года Огненного Коня по китайскому календарю был добавлен новый бесплатный контент: Огненные Кони — способность призывать табун огненных лошадей, способных топтать врагов и оставлять за собой огненный след. Идея родилась из сильного символического значения лошади в персидской культуре.

Однако суть анонса касается графика на первую половину 2026 года, который включает два крупных обновления. Первое ожидается в публичной бета-версии в конце марта, будет направлено на то, чтобы сделать игровой процесс быстрее, интенсивнее и динамичнее. Разработчики переработали темп первого часа игры, скорректировав время разблокировки контента и механик, а также сложность боссов.

Дизайн уровней первых биомов также был переработан, чтобы сделать акцент на беге по стенам и ускорить начальные участки, сделав их более сложными. Для более опытных игроков также появятся нововведения: элемент «заморозки» с новым оружием, рогатка, арены с волнами всё более сильных врагов и многое другое.

Второе обновление, запланированное на начало мая, будет сосредоточено на эндгейме. Цель — предложить новые испытания, призванные по-настоящему проверить мастерство и точность, с такими режимами, как «Скоростное прохождение» и «Ежедневное пробуждение».

Говоря о 2025 году, команда подчёркивает, что это был переломный год: игра вышла из раннего доступа Steam, значительно улучшив свой рейтинг на платформе, поднявшись с 70% до 88% положительных отзывов. Она также была выпущена на Nintendo Switch, Xbox и PlayStation, приблизившись к отметке в миллион игроков. 2026 год начался с дальнейших успехов, в том числе включение в лонг-лист BAFTA и четыре номинации на французскую премию PEGASUS, в том числе на лучшую игру.

Разработчики заявляют, что уверены в том, что 2026 год станет ещё более важным для игры, и намерены продолжать её улучшать вместе с сообществом.