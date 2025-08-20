The Rogue Prince of Persia неожиданно вышла на PS5 и Xbox Series X/S, а также доступна в Xbox Game Pass

The Rogue Prince of Persia, разработанная студией Evil Empire и изданная Ubisoft, неожиданно вышла на консолях PS5 и Xbox Series X/S сегодня во время Gamescom 2025. Выход на Nintendo Switch и Nintendo Switch 2 запланирован на конец этого года.

Игра также доступна в Xbox Game Pass, поэтому игроки с подпиской Game Pass, которые ещё не играли в игру с момента её запуска в раннем доступе в прошлом году, могут сразу же окунуться в неё без дополнительных покупок.

Игра прошла долгий путь с момента выхода в раннем доступе в мае 2024 года, но уже тогда она выглядела как впечатляющий двухмерный экшен, который поклонники жанра roguelite не захотят пропустить. Это не так уж и удивительно, учитывая, что её разрабатывала та же команда, что и Dead Cells.