The Rogue Prince of Persia покидает ранний доступ в августе

Команда Evil Empire, прославившаяся благодаря Dead Cells, объявила, что The Rogue Prince of Persia официально выйдет из раннего доступа на Steam в августе. Этот динамичный рогалик с видом сбоку подарит поклонникам Prince of Persia новый виток приключений — теперь в формате с элементами временной петли.

Игроки снова окажутся в роли принца, который пытается остановить армию захватчиков и спасти своё королевство. В центре сюжета — загадочный цикл времени, позволяющий начинать каждый забег заново, открывая всё больше оружия, умений и медальонов для построения уникальных билдов.

Геймплей The Rogue Prince of Persia сочетает элементы акробатики, знакомые по классическим частям серии: бег по стенам, прыжки, скольжение и уклонение от ловушек. С момента выхода в ранний доступ игра получила множество улучшений. Медальоны теперь делятся по редкости, переработаны лутберы, добавлено новое оружие, а также усовершенствована система передвижения.

Разработчики обещают ещё больше контента к релизу версии 1.0, о чём расскажут в ближайшие месяцы.