The Rogue Prince of Persia получила крупное обновление, добавляющее новые биомы, оружие и русский язык

Ubisoft и студия Evil Empire объявили, что The Rogue Prince of Persia, 2D-экшен-платформер в жанре rogue-lite, получила самое крупное обновление с момента запуска в раннем доступе на сервисах Steam и GeForce Now в мае 2024 года. Обновление «Второй акт», бесплатное для всех игроков по всему миру, приносит несколько новых функций и улучшений, основанных на отзывах игроков, фактически удваивая контент игры с момента её первоначального запуска.

Игроки также смогут открыть для себя обновлённое художественное направление, изменённую цветовую палитру, улучшенные и содержащие гораздо больше деталей, которые действительно оживляют военный город Ктесифон. Они также заметят значительную трансформацию в отношении Принца, цвет которого был изменен с фиолетового на тон, который не только лучше соответствует новому направлению, но и его жанру, сеттингу и серии Prince of Persia в целом. Оригинальная версия персонажа станет частью игровых скинов в предстоящем обновлении.

С обновлением «Второй акт» игроки смогут исследовать совершенно новые биомы, Шахты и Район Ремесленников, сразиться с новыми боссами и испытать новый повествовательный акт, в то время как Акт 1 получил обширную полировку. Кроме того, есть новые враги, с которыми можно столкнуться, и множество дополнений, улучшающих качество жизни, таких как изменение баланса сложности, несколько слотов сохранения, автоматический подбор духовного пепла и золота и многое другое. Это обновление также приносит новую локализацию с добавлением немецкого, японского, корейского, польского, португальского, русского и испанского языков.

С выходом обновления в раннем доступе The Rogue Prince of Persia появятся 9 различных биомов, 20 основных видов оружия и 6 мощных инструментов, 4 встречи с боссами, 24 испытания на прохождение, а также 50 медальонов для бесконечных комбинаций, подходящих для всех стилей игры.