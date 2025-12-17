The Rogue Prince of Persia продолжит радовать фанатов новым контентом в 2026 году

Студия Evil Empire объявила о продолжении активной поддержки своего рогалика The Rogue Prince of Persia в 2026 году, пообещав бесплатные обновления для всех игроков. Пока разработчики не раскрывают детали нового контента, их решение воспринимается как подарок фанатам перед зимними праздниками.

16 декабря состоялся релиз игры на обеих версиях Nintendo Switch по цене $30, с праздничной скидкой 33% до 5 января. Судя по странице в eShop, Switch 2 не получил заметных улучшений по сравнению с оригиналом.

The Rogue Prince of Persia вышла из раннего доступа в августе и сразу завоевала высокие оценки критиков и игроков, похваливших необычный взгляд на классическую франшизу. Продолжающаяся поддержка обещает расширить возможности «роглайта» и сохранить интерес к проекту на долгие месяцы.

Игрокам остаётся только ждать первых подробностей новых обновлений и наслаждаться приключениями принца на Switch.