The Rogue Prince of Persia стала первой игрой от Ubisoft за долгие годы без защиты Denuvo - она уже появилась в сети

Сегодня состоялся релиз метройдвании The Rogue Prince of Persia от студии Evil Empire и компании Ubisoft.
The Rogue Prince of Persia стала первой игрой за долгие годы, которая вышла под издательством Ubisoft и при этом не защищена Denuvo или какой-либо другой защитой. Благодаря этому PC-версия уже появилась в сети.
Примечательно, что у Ubisoft на данный момент есть ещё один проект, который тоже находится в раннем доступе и пока не защищен Denuvo - пошаговая стратегия Heroes of Might and Magic: Olden Era. С большой долей вероятности эта игра теперь тоже может выйти в релиз без защиты. Возможно, что французский издатель решил частично ослабить политику касательно защиты PC-версий некоторых своих игр.
"Г*вна не жалко". © Ubisoft
Это же рогалик, а не метроидования
Ещё бы она вышла с ГOBНУВО... захейченый проект в зародыше, играл ещё в ранний доступ когда принц был фиолетового цвета... Игру походу дальтоники делали, и пока на них ведро roвна в виде хейта не вылили, они бы это и не изменили =))
Какая метроидвания...
- Место на диске: 1,03 ГБ
Таблэтка: Вшита (RUNE)
Она вроде уже вышла давно. Если же это выход из раннего доступа - так и пишите
Выход Героев в раннем доступе отложили до конца года. Вся новость - порожняк!
А толку игра никому не нужна, зато за гранью добра и зла не забыли денуву впарить.