The Rogue Prince of Persia стала первой игрой от Ubisoft за долгие годы без защиты Denuvo - она уже появилась в сети

Сегодня состоялся релиз метройдвании The Rogue Prince of Persia от студии Evil Empire и компании Ubisoft.

The Rogue Prince of Persia стала первой игрой за долгие годы, которая вышла под издательством Ubisoft и при этом не защищена Denuvo или какой-либо другой защитой. Благодаря этому PC-версия уже появилась в сети.

Примечательно, что у Ubisoft на данный момент есть ещё один проект, который тоже находится в раннем доступе и пока не защищен Denuvo - пошаговая стратегия Heroes of Might and Magic: Olden Era. С большой долей вероятности эта игра теперь тоже может выйти в релиз без защиты. Возможно, что французский издатель решил частично ослабить политику касательно защиты PC-версий некоторых своих игр.