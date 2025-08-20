ЧАТ ИГРЫ
The Rogue Prince of Persia 27.05.2024
Экшен, Адвенчура, Платформер
4.6 64 оценки

The Rogue Prince of Persia стала первой игрой от Ubisoft за долгие годы без защиты Denuvo - она уже появилась в сети

AceTheKing AceTheKing

Сегодня состоялся релиз метройдвании The Rogue Prince of Persia от студии Evil Empire и компании Ubisoft.

The Rogue Prince of Persia стала первой игрой за долгие годы, которая вышла под издательством Ubisoft и при этом не защищена Denuvo или какой-либо другой защитой. Благодаря этому PC-версия уже появилась в сети.

Примечательно, что у Ubisoft на данный момент есть ещё один проект, который тоже находится в раннем доступе и пока не защищен Denuvo - пошаговая стратегия Heroes of Might and Magic: Olden Era. С большой долей вероятности эта игра теперь тоже может выйти в релиз без защиты. Возможно, что французский издатель решил частично ослабить политику касательно защиты PC-версий некоторых своих игр.

13
7
Комментарии: 7
Makimah

"Г*вна не жалко". © Ubisoft

14
BAZKIN

Это же рогалик, а не метроидования

2
Brainstoun

Ещё бы она вышла с ГOBНУВО... захейченый проект в зародыше, играл ещё в ранний доступ когда принц был фиолетового цвета... Игру походу дальтоники делали, и пока на них ведро roвна в виде хейта не вылили, они бы это и не изменили =))

2
Борис Абдрашитов

Какая метроидвания...

1
DezkQ

- Место на диске: 1,03 ГБ

Таблэтка: Вшита (RUNE)

1
BluntZebulon

Она вроде уже вышла давно. Если же это выход из раннего доступа - так и пишите

Выход Героев в раннем доступе отложили до конца года. Вся новость - порожняк!

1
kotasha

А толку игра никому не нужна, зато за гранью добра и зла не забыли денуву впарить.