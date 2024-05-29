У The Rogue Prince of Persia низкий онлайн в раннем доступе в Steam - всего несколько сотен человек

27 мая состоялся выход 2D-платформера в жанре roguelike The Rogue Prince of Persia от компании Ubisoft и студии Evil Empire в раннем доступе в Steam.
Однако похоже, что большинство игроков оказались не слишком довольны тем, в каком виде компания Ubisoft предложила им вернуться во франшизу Принца Персии. Пиковый онлайн у игры в раннем доступе Steam составил всего 849 человек, а в среднем в игру играет всего лишь около 250 человек в день.
При этом у игры 78% положительных отзывов. Многие отмечают, что The Rogue Prince of Persia довольно неплохая игра, но они хотели бы полноценное ААА-продолжение франшизы, а не 2D-платформер.
Похоже, что особых надежд на игру не испытывает и сам издатель - The Rogue Prince of Persia стала первой игрой от Ubisoft за многие годы, которая не является переизданием и при этом не защищена Denuvo.
Кто бы мог подумать)))
Зачем играть в это, когда есть отличный Hades 2.
главное не сдаваться и продолжать клепать проекты с настолько всратой стилистикой.
разрабы дед селлс, в стилистике шарят уж явно получше многих игроделов
Удивительно что даже несколько сотен человек играет в это.
но куплено намного больше, если посмотреть на число покупок на маркете гифтов, то тока в РФ куплено больше
Как игра? // Кирилл Логвинов
Как 2д платформер из 80х. Энтузязисты такие пачками забесплатно лепят // Александр Ковалёв