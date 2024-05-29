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The Rogue Prince of Persia 27.05.2024
Экшен, Адвенчура, Платформер
3.3 27 оценок

У The Rogue Prince of Persia низкий онлайн в раннем доступе в Steam - всего несколько сотен человек

AceTheKing
Новости

27 мая состоялся выход 2D-платформера в жанре roguelike The Rogue Prince of Persia от компании Ubisoft и студии Evil Empire в раннем доступе в Steam.

Однако похоже, что большинство игроков оказались не слишком довольны тем, в каком виде компания Ubisoft предложила им вернуться во франшизу Принца Персии. Пиковый онлайн у игры в раннем доступе Steam составил всего 849 человек, а в среднем в игру играет всего лишь около 250 человек в день.

При этом у игры 78% положительных отзывов. Многие отмечают, что The Rogue Prince of Persia довольно неплохая игра, но они хотели бы полноценное ААА-продолжение франшизы, а не 2D-платформер.

Похоже, что особых надежд на игру не испытывает и сам издатель - The Rogue Prince of Persia стала первой игрой от Ubisoft за многие годы, которая не является переизданием и при этом не защищена Denuvo.

3
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
shurasick876

Кто бы мог подумать)))

4
Exies27

Зачем играть в это, когда есть отличный Hades 2.

2
GraF68ru

главное не сдаваться и продолжать клепать проекты с настолько всратой стилистикой.

1
JohnTornton

разрабы дед селлс, в стилистике шарят уж явно получше многих игроделов

0
XeNTRoN

Удивительно что даже несколько сотен человек играет в это.

0
JohnTornton

но куплено намного больше, если посмотреть на число покупок на маркете гифтов, то тока в РФ куплено больше

0
Пользователь ВКонтакте

Как игра? // Кирилл Логвинов

-2
Пользователь ВКонтакте

Как 2д платформер из 80х. Энтузязисты такие пачками забесплатно лепят // Александр Ковалёв

5