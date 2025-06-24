Режиссёр "Луны 2112" возвращается к научной фантастике: представлены первые кадры анимационного фильма Rogue Trooper

Режиссёр «Луны 2112» Дункан Джонс возвращается к научной фантастике с новым амбициозным проектом — Rogue Trooper. Это анимационный фильм по одноимённому британскому комиксу, в центре которого — генетически модифицированный солдат, выживающий в одиночку на отравленной войной планете. Его цель — найти предателя, из-за которого погиб весь отряд.

Картина создана с использованием движка Unreal Engine 5, что позволяет добиться зрелищной графики и кинематографичного качества. Главного героя озвучил Анайрин Барнард («Дюнкерк»), а в каст также вошли Эйса Баттерфилд, Хейли Этвелл и Шон Бин.

Дата премьеры Rogue Trooper пока не объявлена, но фильм уже выглядит как один из самых необычных анимационных проектов ближайшего будущего.