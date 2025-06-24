Режиссёр "Луны 2112" возвращается к научной фантастике: представлены первые кадры анимационного фильма Rogue Trooper

Режиссёр «Луны 2112» Дункан Джонс возвращается к научной фантастике с новым амбициозным проектом — Rogue Trooper. Это анимационный фильм по одноимённому британскому комиксу, в центре которого — генетически модифицированный солдат, выживающий в одиночку на отравленной войной планете. Его цель — найти предателя, из-за которого погиб весь отряд.
Картина создана с использованием движка Unreal Engine 5, что позволяет добиться зрелищной графики и кинематографичного качества. Главного героя озвучил Анайрин Барнард («Дюнкерк»), а в каст также вошли Эйса Баттерфилд, Хейли Этвелл и Шон Бин.
Дата премьеры Rogue Trooper пока не объявлена, но фильм уже выглядит как один из самых необычных анимационных проектов ближайшего будущего.
Он вовсе не один... Его отряд всегда рядом с ним... 🫡😢 // Иван Калашников
Так себе режисер. Не выдающийся.
Но зато он сын Дэвида Боуи !
луна2112 нормальный фильмец
франшиза и так дышала еле еле а тут ее добивают веслами...
ого - прикольно , игру в свое время не раз проходил )
Лучше бы игры продолжение запилили. // Василий Пархомов
По первому кадру уже видно что фильм делается жопой. У всех генетических пехотинцев светящиеся глаза.
Помню мелким играл, даже тогда не впечатляло, слабовато игра.
Вот это мы ждём, игра в своё время просто пушка была