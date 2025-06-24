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Rogue Trooper 23.05.2006
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
8.5 251 оценка

Режиссёр "Луны 2112" возвращается к научной фантастике: представлены первые кадры анимационного фильма Rogue Trooper

butcher69 butcher69

Режиссёр «Луны 2112» Дункан Джонс возвращается к научной фантастике с новым амбициозным проектом — Rogue Trooper. Это анимационный фильм по одноимённому британскому комиксу, в центре которого — генетически модифицированный солдат, выживающий в одиночку на отравленной войной планете. Его цель — найти предателя, из-за которого погиб весь отряд.

Картина создана с использованием движка Unreal Engine 5, что позволяет добиться зрелищной графики и кинематографичного качества. Главного героя озвучил Анайрин Барнард («Дюнкерк»), а в каст также вошли Эйса Баттерфилд, Хейли Этвелл и Шон Бин.

Дата премьеры Rogue Trooper пока не объявлена, но фильм уже выглядит как один из самых необычных анимационных проектов ближайшего будущего.

14
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Он вовсе не один... Его отряд всегда рядом с ним... 🫡😢 // Иван Калашников

3
Джо Лупа

Так себе режисер. Не выдающийся.

3
RoughPalor

Но зато он сын Дэвида Боуи !

pirlovcin

луна2112 нормальный фильмец

Alex40001

франшиза и так дышала еле еле а тут ее добивают веслами...

1
gliga142

ого - прикольно , игру в свое время не раз проходил )

1
Пользователь ВКонтакте

Лучше бы игры продолжение запилили. // Василий Пархомов

Diablonos

По первому кадру уже видно что фильм делается жопой. У всех генетических пехотинцев светящиеся глаза.

Dark1994

Помню мелким играл, даже тогда не впечатляло, слабовато игра.

Mystic_Fox

Вот это мы ждём, игра в своё время просто пушка была