Пиратская пошаговая тактика Rogue Waters выйдет на PS5, Xbox Series и Switch 4 февраля 2025 года

Издатель Tripwire Presents и разработчик Ice Code Games выпустят пиратскую стратегическую ролевую игру в жанре roguelite Rogue Waters для PlayStation 5, Xbox Series и Switch 4 февраля 2025 г., объявили компании.

Rogue Waters — это тактическая пошаговая игра в жанре roguelite, действие которой происходит в пиратском мире, охваченном ужасным проклятием. Соберите свою разношерстную команду мошенников и превратите их в свирепых пиратов. Подружитесь с легендарными существами из мифов моряков и призовите их. Прокладывайте свой курс через постоянно меняющийся игровой мир и переломите ход битвы на суше или на море в новом взгляде на тактический пошаговый бой. Экипаж и Кракен ждут ваших команд.

Rogue Waters впервые вышла на ПК в Steam и Epic Games Store 30 сентября.