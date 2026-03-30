Парк мечты на консолях: RollerCoaster Tycoon Classic вышла на PS5 и Xbox Series

Издатель Atari и студия Graphite Lab объявили о выходе обновлённой версии RollerCoaster Tycoon Classic на PlayStation 5 и Xbox Series. Теперь культовый симулятор управления парком развлечений доступен на современных консолях, расширяя аудиторию классической серии.

Игра впервые появилась на мобильных устройствах в 2016 году, затем вышла на ПК, а позже добралась до Nintendo Switch. Новая консольная версия предлагает игрокам тот же глубокий геймплей, сочетающий лучшие элементы оригинальных RollerCoaster Tycoon и RollerCoaster Tycoon 2.

В основе проекта — переработанная версия от создателя серии Криса Сойера. Игрокам предстоит проектировать парки мечты: строить американские горки, управлять инфраструктурой, развивать аттракционы и следить за финансами. В комплект входят дополнения Toolkit, Wacky Worlds и Time Twister, расширяющие возможности строительства и управления.

RollerCoaster Tycoon Classic предлагает более 90 сценариев, сотни аттракционов и разнообразные локации — от спокойных парков до масштабных развлекательных комплексов. Благодаря изометрической графике и классической атмосфере игра сохраняет дух оригинала, одновременно оставаясь доступной и современной.

Теперь поклонники могут испытать себя в роли настоящего магната парков развлечений прямо на консолях нового поколения.