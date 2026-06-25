В Epic Games Store началась бесплатная раздача RollerCoaster Tycoon 3 и Voidwrought

Пришло время пополнить игровую библиотеку: в Epic Games Store началась очередная еженедельная раздача, и до 2 июля пользователи могут бесплатно добавить в свой аккаунт две игры - легендарную экономическую стратегию RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition и мрачную метроидванию Voidwrought. На следующей неделе их сменят I Have No Mouth, and I Must Scream и River City Girls 2.

RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition - это переиздание культовой стратегии 2004 года, которое включает не только оригинальную игру, но и оба дополнения: Soaked! и Wild!. Игрокам предстоит строить и управлять парком развлечений, прокладывать захватывающие горки, открывать магазины и следить за бюджетом - при этом игра дает полную свободу действий как в карьерном режиме, так и в "песочнице". Игра недоступна в России, так что придется использовать аккаунт другой страны, чтобы забрать ее.

Voidwrought - это двухмерный экшен-платформер в жанре метроидвания, выполненный в научно-фантастическом сеттинге с отсылками к лавкрафтовским мотивам. Игроку предстоит исследовать мрачный подземный мир, сражаться с монстрами и боссами, собирать артефакты и развивать собственную святыню, которая выступает центральным хабом локации. На данный момент у Voidwrought 77% положительных отзывов в Steam - критики отмечают, что проработка боев, исследования и дизайн боссов вполне достойны внимания, особенно если вы фанат жанра. Игра доступна в России.

Забрать обе игры можно до 2 июля 2026 года включительно. Для этого достаточно зайти на страницу каждой игры в Epic Games Store и нажать кнопку "Получить" - после этого игры навсегда останутся в вашей библиотеке.