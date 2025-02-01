Rollerdrome и OlliOlli World сняты с продаж в Steam и Xbox Store

Игры Rollerdrome и OlliOlli World исчезли из Steam и Xbox Store, но пока остаются доступными в PlayStation Store и Nintendo eShop. Это произошло после закрытия Roll7 – студии, которая разрабатывала обе игры.

В прошлом году Take-Two объявила о закрытии своего подразделения Private Division, в которую входила Roll7 и студию Intercept Games, известную по Kerbal Space Program. Вероятно, в данный момент происходит передача издательских прав и вскоре игры вновь станут доступны.

Ранее бывшие разработчики Roll7 выступили против покупки их игр. Один из них даже призвал пиратить Rollerdrome, поскольку деньги с продаж идут компании Take-Two, закрывшей их студию.