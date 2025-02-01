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Rollerdrome 16.08.2022
Экшен, Шутер, Спорт, От третьего лица
5.9 21 оценка

Rollerdrome и OlliOlli World сняты с продаж в Steam и Xbox Store

butcher69
Новости

Игры Rollerdrome и OlliOlli World исчезли из Steam и Xbox Store, но пока остаются доступными в PlayStation Store и Nintendo eShop. Это произошло после закрытия Roll7 – студии, которая разрабатывала обе игры.

В прошлом году Take-Two объявила о закрытии своего подразделения Private Division, в которую входила Roll7 и студию Intercept Games, известную по Kerbal Space Program. Вероятно, в данный момент происходит передача издательских прав и вскоре игры вновь станут доступны.

Ранее бывшие разработчики Roll7 выступили против покупки их игр. Один из них даже призвал пиратить Rollerdrome, поскольку деньги с продаж идут компании Take-Two, закрывшей их студию.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Kamishini1993

Кому надо для коллекции ключи стоят не так дорого пока что

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agula98

Это да, надо брать пока ключи не стали стоить по 10 тысяч

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Wolfenstein

надо же кал трешак удалили с помоек, межгалактическое событие

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bysaturn

А ты играл?)

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Wolfenstein bysaturn

а ты ?

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bysaturn Wolfenstein

В одну да)

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