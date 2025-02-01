Rollerdrome и OlliOlli World сняты с продаж в Steam и Xbox Store

Игры Rollerdrome и OlliOlli World исчезли из Steam и Xbox Store, но пока остаются доступными в PlayStation Store и Nintendo eShop. Это произошло после закрытия Roll7 – студии, которая разрабатывала обе игры.
В прошлом году Take-Two объявила о закрытии своего подразделения Private Division, в которую входила Roll7 и студию Intercept Games, известную по Kerbal Space Program. Вероятно, в данный момент происходит передача издательских прав и вскоре игры вновь станут доступны.
Ранее бывшие разработчики Roll7 выступили против покупки их игр. Один из них даже призвал пиратить Rollerdrome, поскольку деньги с продаж идут компании Take-Two, закрывшей их студию.
Кому надо для коллекции ключи стоят не так дорого пока что
Это да, надо брать пока ключи не стали стоить по 10 тысяч
надо же кал трешак удалили с помоек, межгалактическое событие
А ты играл?)
а ты ?
В одну да)