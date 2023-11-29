Захватывающие сражения в Rollerdrome теперь доступны на Xbox Series X|S и ПК

Rollerdrome получилась довольно захватывающей игрой, и этот симулятор от третьего лица обладает особым очарованием, особенно когда добавляют такие элементы, как технические трюки и плавное движение, что бы получить довольно необычный игровой опыт.

Если вы увлекаетесь подобными играми, Rollerdrome предлагает уникальную вселенную, оформленную в стиле комиксов, что добавляет ей своеобразный шарм. Яркая цветовая палитра и четкие обводы персонажей могут создать впечатление, будто прямо оказываешься внутри графической новеллы.

Стоит отметить, что доступность игры на различных платформах позволяет ей дотянуть до большего числа игроков, что всегда здорово. Если у вас есть Xbox Game Pass или вы предпочитаете цифровые релизы, Rollerdrome становится еще более доступной.

Геймеры и критики хорошо встретили Rollerdrome после релиза. На Opencritic у проекта 80 баллов из 100, а в Steam очень положительные отзывы, которых более 1000, правда в игре отсутствует русскоязычная локализация.

Наверно некоторым придётся по вкусу Rollerdrome, кто любит такие необычные элементы в играх.