Авторы "Клуба романтики" анонсировали продолжение мегапопулярной истории - Секрет Небес 3

В преддверии сентябрьского обновления разработчики «Клуба романтики» раскрыли название новой истории. 51-й историей сборника станет «Секрет небес 3», заключительная часть мегапопулярной новеллы. Обе части этой новеллы, а также её приквелы, уверенно держатся в топе по количеству прочтений.

Разработчики готовили аудиторию к новой истории, разогревая интерес небольшими анонсами, в которых показывали части сеттинга и сюжета. Игроки почти сразу догадались, что выйдет так или иначе связанная с «Секретом небес» история, однако многие ожидали еще один приквел, который раскрыл бы и соединил «земную» и «небесную» части сюжета.

Для некоторых игроков прямая третья часть оказалась приятным сюрпризом, но стоит ли ждать, что на этом разработчики закончат вообще весь сюжет вселенной «Секрета небес»?