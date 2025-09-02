Авторы "Клуба романтики" анонсировали продолжение мегапопулярной истории - Секрет Небес 3

В преддверии сентябрьского обновления разработчики «Клуба романтики» раскрыли название новой истории. 51-й историей сборника станет «Секрет небес 3», заключительная часть мегапопулярной новеллы. Обе части этой новеллы, а также её приквелы, уверенно держатся в топе по количеству прочтений.
Разработчики готовили аудиторию к новой истории, разогревая интерес небольшими анонсами, в которых показывали части сеттинга и сюжета. Игроки почти сразу догадались, что выйдет так или иначе связанная с «Секретом небес» история, однако многие ожидали еще один приквел, который раскрыл бы и соединил «земную» и «небесную» части сюжета.
Для некоторых игроков прямая третья часть оказалась приятным сюрпризом, но стоит ли ждать, что на этом разработчики закончат вообще весь сюжет вселенной «Секрета небес»?
Такое на правах рекламы что ли постится?
Конечно.Зачем на пг про игры писать?Бред какой то.