Июльское обновление "Клуба романтики": ветка с Эрагоном, финал "Тиамат" и чего ждать от новых серий ©

Вот и отгремело майское обновление, где игроки встретили во многом трагичный финал "Кали - Зов тьмы" и познакомились с "Я охочусь на тебя 2". Выход новых серий ожидается в период с 13 по 14 июля, и многие авторы уже приоткрыли завесу тайн любовных линий и своих планов на новые серии.

Так, например, Урса - автор "Цветок из огня Тиамат" и "Я охочусь на тебя" (обеих частей) - рассказала, почему финал "Тиамат" был перенесен:

Это было сделано исключительно для блага истории и для того, чтобы вы смогли насладиться финалом в лучшем качестве, что мы способны выдать. И дело не только в тексте (хотя писать одновременно начало Охоты и финал Тиамат это сложно), дело ещё и в том, чтобы дать художникам больше времени на воплощение всех наших безумных запросов и фантазий.

Алиса (сценарист "Секрет небес 2") назвала новые любовные линии: Война и Астарот. "В случае, если вы не убили Войну, вам открывается с ним ветка, но вы можете и не вести с ним лл. Все на ваше усмотрение". Ветку с Астаротом автор добавила исключительно из-за многочисленных просьб игроков, тем не менее Эрагон и Кристофер останутся в стороне, первый по мнению автора вообще неподходит для ветки, а второй останется с Мими.

Отойдя от финала "Кали" Реми рассказала, что со следующего обновления в начавшейся истории "Песнь о красном Ниле" появится ветка с Агнией и будет полной. А Тепиш ("Любовь со звезд") предостерег, что баг с Сарой получился настолько коварным, что после патча с его исправлением нужно будет перезапускать второй сезон.

В 3 серии 2 сезона у вас появится возможность закрыть ветки. Если вы хотите вести ветку с Зейном, вам нужно выбрать вариант, который не содержит имя другого ЛЛ. Вы сможете взаимодействовать с Зейном при наличии других веток, но будьте готовы к последствиям. Если в 1 серии взять сцену с Саидом при наличии других веток, гг подумает о том, что это неправильно.

К сожалению, по другим веткам не всегда была возможность давать такие вот мысли по техническим причинам. Однако при закрытых ветках пеняйте на себя. По пути «скромной» гг в этой обнове тоже можно получить развилки. О них расскажу чуть позже. - Эми ("Роза пустыни")

Тема истории "Дракула: История любви" остается нераскрытой, поэтому игроки продолжают делать мемы и ждать новых серий (уже хоть когда-нибудь).