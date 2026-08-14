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Romance Club 06.03.2018
Адвенчура, Условно-бесплатная
8.5 261 оценка

"Клуб Романтики" пополнится новой историей про юную вампиршу

Vazova Trixi Vazova Trixi

Юная вампирша оказывается связана сознанием с древним существом. Чтобы выжить, ей предстоит нарушить вековые традиции, а спустя двести лет столкнуться с последствиями своих выборов.

Авторы — Маришка. Проект разработан под кураторством Александры Д.

Погрузитесь глубже в мир «Рождённой Луной»! Исследуйте жизнь вампиров в двух эпохах, раскройте новые тайны знакомой вселенной и познакомьтесь с героями, которым только предстоит оставить свой след в этой истории.

«Рождённый Тенью». Скоро в Клубе Романтики.

Обновления 4
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12
Комментарии:  12
Ваш комментарий
Yoshemitsu

Поговаривают вампирам подходит любая жидкость.

Кровь, пот, моча.

3
ZAUSA

Будет сосать.

3
Niт6iтЛиsт4n

Так это условно бесплатная новелла ага и Маришка вдохновились... Скайримом?

1
Vazova Trixi

Авторы* извиняюсь

Oksifree

Похоже, опечатка в заголовке. Автор имел ввиду "Клумба"?

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