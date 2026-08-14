"Клуб Романтики" пополнится новой историей про юную вампиршу

Юная вампирша оказывается связана сознанием с древним существом. Чтобы выжить, ей предстоит нарушить вековые традиции, а спустя двести лет столкнуться с последствиями своих выборов.



Авторы — Маришка. Проект разработан под кураторством Александры Д.



Погрузитесь глубже в мир «Рождённой Луной»! Исследуйте жизнь вампиров в двух эпохах, раскройте новые тайны знакомой вселенной и познакомьтесь с героями, которым только предстоит оставить свой след в этой истории.



«Рождённый Тенью». Скоро в Клубе Романтики.