"Клуб романтики" теперь запрещён в РФ: Роскомнадзор внёс игру в реестр

Роскомнадзор внёс приложение с визуальными новеллами «Клуб романтики» в реестр запрещённых в РФ ресурсов. О причинах можно только догадываться, однако, скорее всего, ею стали однополые отношения, доступные в игре. С недавними обновлениями появилась функция выбора ориентации главной героини при запуске истории. Хотя и раньше в «Клубе романтики» можно было вести любовные линии с персонажами одного пола.

Если вставить в поисковую строку РКН ссылку из магазина приложений Google, то появится подтверждение тому, что игра действительно стала запрещена согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 149-ФЗ. Уже сейчас одна из новых историй «7 братьев» стала недоступна в официальном приложении игры в РФ. Тем не менее, её можно открыть через VPN. Пока что официальных комментариев от разработчиков нет.