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Romance Club 06.03.2018
Адвенчура, Условно-бесплатная
7.8 67 оценок

"Клуб романтики" теперь запрещён в РФ: Роскомнадзор внёс игру в реестр

Fima03
Новости

Роскомнадзор внёс приложение с визуальными новеллами «Клуб романтики» в реестр запрещённых в РФ ресурсов. О причинах можно только догадываться, однако, скорее всего, ею стали однополые отношения, доступные в игре. С недавними обновлениями появилась функция выбора ориентации главной героини при запуске истории. Хотя и раньше в «Клубе романтики» можно было вести любовные линии с персонажами одного пола.

Если вставить в поисковую строку РКН ссылку из магазина приложений Google, то появится подтверждение тому, что игра действительно стала запрещена согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 149-ФЗ. Уже сейчас одна из новых историй «7 братьев» стала недоступна в официальном приложении игры в РФ. Тем не менее, её можно открыть через VPN. Пока что официальных комментариев от разработчиков нет.

1
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
вупсич пупсич

Самое время идти в женские паблики и смотреть как горят жопы.

2
shurasick876

Если быть точным, в яойные)

-1
ZAUSA

А что сразу не в гей-клуб, смотреть... на горящие жопы?)

-1
da2dy

Нет бы просто дрочить запретили, чего мелочиться то...

2
Despot_Aspid

Давно пора. А то видиш ли, демографию сраны подрывают!))

0
Димка2010 Despot_Aspid

даёшь каждому семени по яйцеклетке!
ПС: кстати, такие лозунги были в Советах 1920х годов (даёшь каждому мужику по бабе!), проводили ГОЛЫЕ парады по улицам и призывали к активному сексу. Всё было узаконено и пропагандировано с верхов. Но... привело к падению нравов и массовым пьянкам-оргиям. В 1925-1927 стали это всё запрещать и убирать с лозунгов..

1
Smusi

Насколько помню, это первая игра, которую заблочили Роскомнадзорники.

1
Kamishini1993

Могли не блоча вроде заставить/попросить гугл убрать игру для России, к чему эта показуха с блокировкой страницы

1
Eios

Ну и поделом ) Активнее бы блокировали подобные однополые высеры. Как в Китае, например, там вообще жестко пресекаются западные "ценности".

0
AndralStormborn

Лучше бы они сами себя запретили, старые маразматики

Я впервые узнал что это игра вообще существует, но я против любых дурацких запретов. Никто не имеет права запрещать свободным людям. А, погодите, это же в другой стране...

-1
Satty

так долбись не в ту дверь, только у себя дома, а не пропагандируй это в играх, книгах, кино и т.д

-4
AndralStormborn Satty

Тебя заставляли играть в эту игру в однополые отношения?

0
Kamishini1993

жду бокировку юбисофт коннект, там асасины могут выбрать подолбиться с мужиками

1
Satty AndralStormborn

а я не играю в подобное) и запреты на подобное одобряю

0
SleepyGamer

Романтика запрещена на территории РФ.

-1
KleptomaniacalAlbert

Щас забанят

0
ViolentAthos

Представляю как сейчас завизжали малолетние ТП)

-1
Гейские врата 3 шлак

Кайф

-3
Fishlex

Начало положено.

-5