"Клуб романтики" теперь запрещён в РФ: Роскомнадзор внёс игру в реестр

Роскомнадзор внёс приложение с визуальными новеллами «Клуб романтики» в реестр запрещённых в РФ ресурсов. О причинах можно только догадываться, однако, скорее всего, ею стали однополые отношения, доступные в игре. С недавними обновлениями появилась функция выбора ориентации главной героини при запуске истории. Хотя и раньше в «Клубе романтики» можно было вести любовные линии с персонажами одного пола.
Если вставить в поисковую строку РКН ссылку из магазина приложений Google, то появится подтверждение тому, что игра действительно стала запрещена согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 149-ФЗ. Уже сейчас одна из новых историй «7 братьев» стала недоступна в официальном приложении игры в РФ. Тем не менее, её можно открыть через VPN. Пока что официальных комментариев от разработчиков нет.
Самое время идти в женские паблики и смотреть как горят жопы.
Если быть точным, в яойные)
А что сразу не в гей-клуб, смотреть... на горящие жопы?)
Нет бы просто дрочить запретили, чего мелочиться то...
Давно пора. А то видиш ли, демографию сраны подрывают!))
даёшь каждому семени по яйцеклетке!
ПС: кстати, такие лозунги были в Советах 1920х годов (даёшь каждому мужику по бабе!), проводили ГОЛЫЕ парады по улицам и призывали к активному сексу. Всё было узаконено и пропагандировано с верхов. Но... привело к падению нравов и массовым пьянкам-оргиям. В 1925-1927 стали это всё запрещать и убирать с лозунгов..
Насколько помню, это первая игра, которую заблочили Роскомнадзорники.
Могли не блоча вроде заставить/попросить гугл убрать игру для России, к чему эта показуха с блокировкой страницы
Ну и поделом ) Активнее бы блокировали подобные однополые высеры. Как в Китае, например, там вообще жестко пресекаются западные "ценности".
Лучше бы они сами себя запретили, старые маразматики
Я впервые узнал что это игра вообще существует, но я против любых дурацких запретов. Никто не имеет права запрещать свободным людям. А, погодите, это же в другой стране...
так долбись не в ту дверь, только у себя дома, а не пропагандируй это в играх, книгах, кино и т.д
Тебя заставляли играть в эту игру в однополые отношения?
жду бокировку юбисофт коннект, там асасины могут выбрать подолбиться с мужиками
а я не играю в подобное) и запреты на подобное одобряю
Романтика запрещена на территории РФ.
Щас забанят
Представляю как сейчас завизжали малолетние ТП)
Кайф
Начало положено.