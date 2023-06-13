Romance Club 06.03.2018
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Расписание "Клуба Романтики" на июль удивило игроков: новые истории, отложенный финал и другие неожиданности

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Fima03
Новости

Официальные аккаунты "Клуба Романтики" в соцсетях поделились расписанием новых серий на июль, содержание которого очень удивило многих игроков. И это уже не те самые мемы о затянувшейся истории любви Дракулы, а кое-что действительно занимательное. Вот что увидели пользователи в постах с расписанием.

"Выход новых серий запланирован на период с 13 по 14 июля.

~ ЛЮБОВЬ СО ЗВЕЗД ~
- Сезон 2 (заключительный), серия 6

~ ДРАКУЛА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ~
- Cезон 4 (заключительный), серия 3

~ СЕРДЦЕ ТРЕСПИИ ~
- Cезон 3 (заключительный), серия 11
- Cезон 3 (заключительный), серия 12

~ ХРОНИКИ ГЛАДИАТОРОВ ~
- Сезон 3 (заключительный), серия 5
- Сезон 3 (заключительный), серия 6

~ ТЕОДОРА ~
- Cезон 3 (заключительный), серия 11
- Cезон 3 (заключительный), серия 12 (заключительная)

~ СКВОЗЬ БУРЮ И ПЛАМЯ ~
- Cезон 2 (заключительный), серия 4

~ ИДЕАЛ ~
- Cезон 1, серия 6

~ Ψ (ПСИ) ~
- Сезон 2, серия 9
- Сезон 2, серия 10
- Сезон 3 (заключительный), серия 1

~ ПОКОРЯЯ ВЕРСАЛЬ ~
- Сезон 2, серия 8
- Сезон 2, серия 9

~ РОЗА ПУСТЫНИ ~
- Сезон 2, серия 4
⚠ Команда истории "Роза Пустыни" в отпуске.

~ СЕКРЕТ НЕБЕС 2 ~
- Сезон 2, серия 2
- Сезон 2, серия 3
- Сезон 2, серия 4

~ ИГРА В ТЭГ ~
- Сезон 1, серия 10
- Сезон 2, серия 1
- Сезон 2, серия 2

~ ПЕСНЬ О КРАСНОМ НИЛЕ ~
- Сезон 1, серия 6
- Сезон 1, серия 7
- Сезон 1, серия 8

~ Я ОХОЧУСЬ НА ТЕБЯ 2 ~
- Сезон 1, серия 3
- Сезон 1, серия 4
- Сезон 1, серия 5

~ ИСТОРИЯ 33 ~
- Сезон 1, серия 1
- Сезон 1, серия 2

~ ИСТОРИЯ 34 ~
- Сезон 1, серия 1

~ ЦВЕТОК ИЗ ОГНЯ ТИАМАТ ~
- Без новых серий
⚠ Выпуск новых серий откладывается по техническим причинам.

~ ПУТЬ ВАЛЬКИРИИ ~
- Без новых серий
⚠ Выпуск новых серий временно приостанавливается."

Первое, что бросается в глаза, - это внезапно появившееся приписка "заключительный" ко второму сезону "Любовь со звёзд" - отсюда начинают строиться теории о том, почему сценарист Александр Тепиш вдруг решил закончить и без того долго откладываемую историю на втором сезоне (его предыдущая история "Паруса в тумане" была растянута аж на пять сезонов). Уже ходят слухи, что одна из новых историй будет под его авторством.

Кажется, уже с закономерностью выпускается печально известная "Дракула история любви" - по одной серии через одно обновление.

Заканчивается тепло любимая многими "Теодора" и сразу несколько историй подходят к своему концу. Возможно именно поэтому будет выпущено сразу две новые истории, и даже "Идеал" снова начинает свой выпуск - новый автор, Фэй Г., был найден довольно быстро, студия советует игрокам перезапустить первый сезон, так как в старые серии внесены изменени. Перед отпуском команда "Розы пустыни" сумела разработать только одну серию, а строчка у об уходе команды в отпуск посередине поста ввела некоторых в заблуждение, так как может показаться, будто все следующие истории после этого дисклеймера не будут выпущены, хотя это не так.

Поклонники "Цветок из огня Тиамат", и без того пропустившие обновление и ждавшие финала истории, снова оказались в пролёте - теперь уже технические причины мешают выпустить последние серии истории Урсы, и на "Я охочусь на тебя 2" посыпались обвинения и новая волна хейта.

Впрочем до обновления остался всего месяц, и, возможно, оно принесёт нам много интересного.

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VindictiveBessemer

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