Расписание "Клуба Романтики" на июль удивило игроков: новые истории, отложенный финал и другие неожиданности ©

Официальные аккаунты "Клуба Романтики" в соцсетях поделились расписанием новых серий на июль, содержание которого очень удивило многих игроков. И это уже не те самые мемы о затянувшейся истории любви Дракулы, а кое-что действительно занимательное. Вот что увидели пользователи в постах с расписанием.



"Выход новых серий запланирован на период с 13 по 14 июля.



~ ЛЮБОВЬ СО ЗВЕЗД ~

- Сезон 2 (заключительный), серия 6



~ ДРАКУЛА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ~

- Cезон 4 (заключительный), серия 3



~ СЕРДЦЕ ТРЕСПИИ ~

- Cезон 3 (заключительный), серия 11

- Cезон 3 (заключительный), серия 12



~ ХРОНИКИ ГЛАДИАТОРОВ ~

- Сезон 3 (заключительный), серия 5

- Сезон 3 (заключительный), серия 6



~ ТЕОДОРА ~

- Cезон 3 (заключительный), серия 11

- Cезон 3 (заключительный), серия 12 (заключительная)



~ СКВОЗЬ БУРЮ И ПЛАМЯ ~

- Cезон 2 (заключительный), серия 4



~ ИДЕАЛ ~

- Cезон 1, серия 6



~ Ψ (ПСИ) ~

- Сезон 2, серия 9

- Сезон 2, серия 10

- Сезон 3 (заключительный), серия 1



~ ПОКОРЯЯ ВЕРСАЛЬ ~

- Сезон 2, серия 8

- Сезон 2, серия 9



~ РОЗА ПУСТЫНИ ~

- Сезон 2, серия 4

⚠ Команда истории "Роза Пустыни" в отпуске.



~ СЕКРЕТ НЕБЕС 2 ~

- Сезон 2, серия 2

- Сезон 2, серия 3

- Сезон 2, серия 4



~ ИГРА В ТЭГ ~

- Сезон 1, серия 10

- Сезон 2, серия 1

- Сезон 2, серия 2



~ ПЕСНЬ О КРАСНОМ НИЛЕ ~

- Сезон 1, серия 6

- Сезон 1, серия 7

- Сезон 1, серия 8



~ Я ОХОЧУСЬ НА ТЕБЯ 2 ~

- Сезон 1, серия 3

- Сезон 1, серия 4

- Сезон 1, серия 5



~ ИСТОРИЯ 33 ~

- Сезон 1, серия 1

- Сезон 1, серия 2



~ ИСТОРИЯ 34 ~

- Сезон 1, серия 1



~ ЦВЕТОК ИЗ ОГНЯ ТИАМАТ ~

- Без новых серий

⚠ Выпуск новых серий откладывается по техническим причинам.



~ ПУТЬ ВАЛЬКИРИИ ~

- Без новых серий

⚠ Выпуск новых серий временно приостанавливается."



Первое, что бросается в глаза, - это внезапно появившееся приписка "заключительный" ко второму сезону "Любовь со звёзд" - отсюда начинают строиться теории о том, почему сценарист Александр Тепиш вдруг решил закончить и без того долго откладываемую историю на втором сезоне (его предыдущая история "Паруса в тумане" была растянута аж на пять сезонов). Уже ходят слухи, что одна из новых историй будет под его авторством.



Кажется, уже с закономерностью выпускается печально известная "Дракула история любви" - по одной серии через одно обновление.



Заканчивается тепло любимая многими "Теодора" и сразу несколько историй подходят к своему концу. Возможно именно поэтому будет выпущено сразу две новые истории, и даже "Идеал" снова начинает свой выпуск - новый автор, Фэй Г., был найден довольно быстро, студия советует игрокам перезапустить первый сезон, так как в старые серии внесены изменени. Перед отпуском команда "Розы пустыни" сумела разработать только одну серию, а строчка у об уходе команды в отпуск посередине поста ввела некоторых в заблуждение, так как может показаться, будто все следующие истории после этого дисклеймера не будут выпущены, хотя это не так.



Поклонники "Цветок из огня Тиамат", и без того пропустившие обновление и ждавшие финала истории, снова оказались в пролёте - теперь уже технические причины мешают выпустить последние серии истории Урсы, и на "Я охочусь на тебя 2" посыпались обвинения и новая волна хейта.



Впрочем до обновления остался всего месяц, и, возможно, оно принесёт нам много интересного.