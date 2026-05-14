Визуальная новелла Клуб Романтики возвращается в Россию спустя 2 года

Спустя почти 2 года после ухода с российского рынка разработчики популярной мобильной игры Клуб Романтики официально объявили о своем возвращении. Команда создателей сообщила о скором выпуске отдельной версии приложения, специально подготовленной для игроков из Российской Федерации.

По словам разработчиков, новая версия была полностью адаптирована в соответствии с местными требованиями законодательства и условиями распространения. При этом студия акцентировала внимание на том, что Клуб Романтики сохраняет статус глобального проекта. Международная версия игры останется прежней и продолжит получать обновления для пользователей по всему миру. Создатели подчеркнули, что для них важно оставаться на связи со своей аудиторией вне зависимости от страны проживания.

Подробные ответы на возможные вопросы от сообщества будут опубликованы одновременно с официальным релизом российской версии. Точная дата выхода адаптированного приложения пока держится в секрете.