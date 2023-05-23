"Я охочусь на тебя 2" - новая история "Клуба Романтики", которая никак не связана с первой частью ©

Точнее, связана, но только персонажами, которых тоже видоизменили. На тему второй части любимого многими игроками детектива уже давно ходят слухи и горят обсуждения. Сегодня официальная страница "Клуба Романтики" в социальных сетях положила им конец, показав пользователям постер новой истории и ее описание.

Юная аристократка должна раскрыть тайну одной смерти на балу. Она ещё не знает, что эта загадка приведёт её к страшным секретам викторианского Лондона, а взамен подарит крепкую дружбу и удивительную любовь. Встречайте в Клубе Романтики новую историю от Надежды В., автора новелл "Королева за 30 дней", "Я охочусь на тебя" и "Цветок из огня Тиамат" — "Я охочусь на тебя 2"!

Тема не менее, споров стало только больше: Где же Агата (главная героиня), не ее ли труп на постере? Рэйчел теперь будет девушкой с рождения? Как вплетут в сюжет викторианского Лондона Эллиа, Сэма и Еву?

В течение дня на многие вопросы нашлись ответы как от сценаристки истории Урсы, так и от других источников: Агаты на постере нет, Рэйчел - девушка, Сэма изменили в угоду нынешних стандартов "Клуба Романтики".

Теперь многих интересует, изменится ли внешность главной героини, ведь часть сообщества находила ее формы в первой части неестественными. Также стало понятно, что вторая часть называется второй только потому, что нас ждут те же герои и такой же интересный детективный сюжет, а не потому, что это сиквел или приквел (не забываем, что в одной из концовок погибают все персонажи).

Теперь остаётся только ждать обновления 25 мая, чтобы узнать, какие фанатский теории найдут свое подтверждение.