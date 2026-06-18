Koei Tecmo выпустит полное издание Romance of the Three Kingdoms XIV к 40-летию серии

Koei Tecmo и студия Kou Shibusawa анонсировали Romance of the Three Kingdoms XIV Complete Edition — расширенное издание своей исторической стратегии, которое выйдет 10 сентября для PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch и PC через Steam в Японии и странах Азии.

Новая версия приурочена к 40-летию серии Romance of the Three Kingdoms и объединит весь ранее выпущенный контент. В комплект войдут базовая игра, дополнение Diplomacy and Strategy Expansion Pack Bundle, оба сезонных пропуска, а также эксклюзивные материалы, подготовленные специально для Complete Edition.

Разработчики обещают наиболее насыщенную версию стратегии на сегодняшний день. Игроков ждут более 100 достопримечательностей на карте Китая, знаменитые литературные произведения эпохи и 190 исторических событий — это рекордный показатель для всей серии. Также была расширена дипломатическая система: разведданные теперь играют более важную роль в переговорах, интригах и военных кампаниях.

Среди других нововведений — улучшенная система развития офицеров через накопление заслуг, дополнительные политические механики, новые сценарии и режим Expertise Mode, позволяющий тонко настраивать параметры прохождения, включая баланс тактических способностей и другие игровые элементы.

Одновременно с анонсом Koei Tecmo сообщила, что суммарные продажи Romance of the Three Kingdoms XIV превысили один миллион копий. Для нишевой серии исторических стратегий это заметное достижение, которое подтверждает устойчивый интерес аудитории к одному из старейших брендов компании.

Таким образом, вместо новой части разработчики решили отметить юбилей франшизы выпуском наиболее полного и доработанного издания Romance of the Three Kingdoms XIV, собравшего весь накопленный за годы контент в одном релизе.