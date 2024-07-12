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Romance of the Three Kingdoms 8 13.08.2002
Стратегия, Пошаговая
5.5 4 оценки

Ремейк Romance of the Three Kingdoms 8 выйдет в конце октября

butcher69
Новости

24 октября состоится релиз Romance of the Three Kingdoms 8 Remake, цифровой версии ремейка для PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch и PC (через Steam). Об этом объявили издатель Koei Tecmo и разработчик Koei Shibusawa.

В Японии Romance of the Three Kingdoms 8 Remake будет доступна как в физическом, так и в цифровом виде в стандартном и ограниченном изданиях на всех платформах.

Romance of the Three Kingdoms 8 Remake основана на Romance of the Three Kingdoms VIII с дополнением Power Up Kit, а также включает в себя множество новых функций, делающих игру максимально полной и реалистичной.

Вот некоторые из ключевых изменений:

  • Увеличено количество играбельных персонажей: с 600 до 1000.
  • Новые офицеры и войска: откройте для себя новые события и отношения между персонажами.
  • Обновленная функция "Сценарии всех периодов": более 55 сценариев, включая вымышленные, на выбор.
  • "Симбиотические" и "антагонистические" отношения: влияйте на других персонажей своими действиями, получайте помощь или вражду.
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Лучше бы игры серии warriors перенесли на ПК // Жопка Корги

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Alex40001

и снова жопа с переводом будет

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