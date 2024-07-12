Ремейк Romance of the Three Kingdoms 8 выйдет в конце октября

Эта стратегическая игра переносит вас в древний Китай эпохи Троецарствия. Вы возглавите своих полководцев в борьбе за власть после падения династии Хань. Вам предстоит принять участие в сражениях и интригах того неспокойного времени.

Каждый игрок сможет выбрать свою стратегию для победы и объединения страны. Будет ли это военная мощь царства Вэй, хитрость У или мудрость Шу — решать вам.