Ремейк Romance of the Three Kingdoms 8 выйдет в конце октября

24 октября состоится релиз Romance of the Three Kingdoms 8 Remake, цифровой версии ремейка для PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch и PC (через Steam). Об этом объявили издатель Koei Tecmo и разработчик Koei Shibusawa.

В Японии Romance of the Three Kingdoms 8 Remake будет доступна как в физическом, так и в цифровом виде в стандартном и ограниченном изданиях на всех платформах.

Romance of the Three Kingdoms 8 Remake основана на Romance of the Three Kingdoms VIII с дополнением Power Up Kit, а также включает в себя множество новых функций, делающих игру максимально полной и реалистичной.

Вот некоторые из ключевых изменений: