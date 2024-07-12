Ремейк Romance of the Three Kingdoms 8 выйдет в конце октября

24 октября состоится релиз Romance of the Three Kingdoms 8 Remake, цифровой версии ремейка для PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch и PC (через Steam). Об этом объявили издатель Koei Tecmo и разработчик Koei Shibusawa.
В Японии Romance of the Three Kingdoms 8 Remake будет доступна как в физическом, так и в цифровом виде в стандартном и ограниченном изданиях на всех платформах.
Romance of the Three Kingdoms 8 Remake основана на Romance of the Three Kingdoms VIII с дополнением Power Up Kit, а также включает в себя множество новых функций, делающих игру максимально полной и реалистичной.
Вот некоторые из ключевых изменений:
- Увеличено количество играбельных персонажей: с 600 до 1000.
- Новые офицеры и войска: откройте для себя новые события и отношения между персонажами.
- Обновленная функция "Сценарии всех периодов": более 55 сценариев, включая вымышленные, на выбор.
- "Симбиотические" и "антагонистические" отношения: влияйте на других персонажей своими действиями, получайте помощь или вражду.
Лучше бы игры серии warriors перенесли на ПК // Жопка Корги
и снова жопа с переводом будет