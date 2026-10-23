Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven достигла миллиона продаж - серия SaGa возвращается к успеху спустя 27 лет

Square Enix сообщила, что мировые поставки и цифровые продажи Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven превысили миллион экземпляров. Это первая игра серии SaGa, достигшая такого результата со времён SaGa Frontier, выпущенной в 1997 году.

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven — полноценный ремейк ролевой игры Romancing SaGa 2. Изначально проект вышел 24 октября 2024 года на PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch и ПК, а позднее добрался до Switch 2 и Xbox Series. Таким образом, расширение списка платформ помогло игре охватить больше аудитории.

В честь достижения миллионной отметки Square Enix также представила новую иллюстрацию художника Ёсиро Амбе.

На этом возвращение классических частей серии не закончится: 16 февраля 2027 года ожидается выход Romancing SaGa 3: Destinies United — ремейка Romancing SaGa 3. Игра появится на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Switch 2 и ПК. Успех Revenge of the Seven может стать хорошим знаком для следующего переосмысления классики SaGa.