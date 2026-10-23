Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven достигла миллиона продаж - серия SaGa возвращается к успеху спустя 27 лет

Square Enix сообщила, что мировые поставки и цифровые продажи Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven превысили миллион экземпляров. Это первая игра серии SaGa, достигшая такого результата со времён SaGa Frontier, выпущенной в 1997 году.
Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven — полноценный ремейк ролевой игры Romancing SaGa 2. Изначально проект вышел 24 октября 2024 года на PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch и ПК, а позднее добрался до Switch 2 и Xbox Series. Таким образом, расширение списка платформ помогло игре охватить больше аудитории.
В честь достижения миллионной отметки Square Enix также представила новую иллюстрацию художника Ёсиро Амбе.
На этом возвращение классических частей серии не закончится: 16 февраля 2027 года ожидается выход Romancing SaGa 3: Destinies United — ремейка Romancing SaGa 3. Игра появится на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Switch 2 и ПК. Успех Revenge of the Seven может стать хорошим знаком для следующего переосмысления классики SaGa.
на все что можно еще телефонов не хватает весьма относительный успех если учитывать общее суммарное всех платформ