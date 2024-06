Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven возвращается в виде полноценного ремейка

Во время вчерашней презентации Nintendo Direct компания Square Enix анонсировала игру Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven. 3D-ремейк оригинальной Romancing SaGa 2 выйдет для PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch и PC через Steam 24 октября 2024 года.

Оригинальная Romancing SaGa 2 разошлась тиражом более миллиона копий по всему миру, получив признание за нелинейные приключения и сложности. Игрокам предстоит победить Семь Героев Империи Варенн, которые теперь погрузились в пучину мести.

В Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven будет японская и английская озвучка, улучшенная пошаговая система боя, оригинальные и переработанные композиции композитора франшизы Кэндзи Ито и многое другое.