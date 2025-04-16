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Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven 26.05.2016
Ролевая, Пошаговая, Тактика
6.1 16 оценок

Square Enix удалила защиту Denuvo из Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, сегодня для PC-версии Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven вышло новое обновление, в котором издательство Square Enix удалило защиту Denuvo из игры - спустя полгода после выхода игры. Размер exe-файла уменьшился на внушительные 458 МБ.

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven является 3D-ремейком оригинальной игры, который обладает улучшенной пошаговой системой боя, оригинальными и переработанными композициями композитора франшизы Кэндзи Ито и многое другое.

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven доступен на PC, PS4, PS5 и Nintendo Switch.

17
36
Комментарии: 36
Ваш комментарий
Беккер5443

Лучше бы Life Is Strange: Double Exposure убрали защиту.

10
AceTheKing

Скоро и из нее уберут, она вышла всего на 5 дней позже Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven

4
ZAUSA AceTheKing

Покупатели считают дни перед покупкой?

2
MaxPayne86 AceTheKing

Так защита убирается не исходя из того, сколько прошло дней с релиза, а на основании того, насколько крупный проект и насколько он рентабелен по продажам — сейчас и в будущем. За наличие Денуво в игре надо платить, и издатель смотрит, рентабельно это или нет: окупается наличие защиты или уже нет и идёт убыток.

AceTheKing MaxPayne86

SE почти всегда теперь через полгода удаляет чтобы не платить дальше за D, вне зависимости от успешности/масштабности игры.

1
kotasha AceTheKing

Что та со стражей галактики по сей день не убирают, хотя игру даже в епик раздали.

BloomingVysor

Снимите из чего нибудь крупного, тогда можно игру купить)

3
My life is a game

так снимают с того, кто уже плохо продается
когда уже подписка на денуво невыгодно становится

2
Vitali Ford My life is a game

Подписка и так не выгодна, тоже не покупаю игры с этой защитой.

2
My life is a game Vitali Ford

ты думаешь мы с тобой умнее аналитиков что ли?
пока продажи игры окупают подписку - денуво будет стоять

то что именно ты и некий % игроков не покупает игры с денуво, не ухудшает критично продажи

2
jax baron My life is a game

ой как они там окупаются - смех смехом - просто тупо держут они (борцуны диванные и душу греют)

2
BloomingVysor My life is a game

Окупать нужно не подписки а игры. А денуво пустая трата денег

2
ConciseYu

Размер exe-файла уменьшился на внушительные 458 МБ. - ну и гомики же всякие Юбики, Сега, ЕА, Варнеры, что не убирают это дно со своих

3
jax baron

Я НАПОМНЮ У ЮБИКОВ АЖ ПОД 1ГБ ЕХЕ

OPen man jax baron

))))) особая блм+вертолет защита.

1
ConciseYu jax baron

ещё большие кретины, так бы игры на железе намного слабее летали

1
jax baron OPen man

как бы да - дюнва все версии+ вмп+ костюмная от юбиков с прикрепления к лаунчеру

OPen man jax baron

сами себе злые Буратины

Jarvis666

Что бы вы выбрали: Удалить навсегда Denuvo или удалить навсегда повестку из всех игр?

2
77ищ

Проглочу обе таблетки

7
OPen man

в челюсть или под дых? тебе рак или гниение костей? что за тупые альтернативы?

1
ZAUSA

Если бесплатно, то...

ConciseYu

денуво сначала

1
001fess

458 мб боли и унижения.

Vitali Ford

Разрабы че умнеть начали?)

Gords

Нет.

ThoughtfulGerardo

удаляйте из норм игр

Scorpion_GamePlay

Ясно

BloomingVysor

"Год защиты обойдется разработчикам в 140 тысяч евро, или примерно 12.6 миллиона рублей. Если игра выходит до 31 марта 2021 года, когда заканчивается финансовый год Denuvo, то предоставляется 15% скидка: защита ремастера Crysis обошлась в 126 тысяч евро, порядка 11.3 миллиона рублей."

Мне кажется они больше потратили на защиту чем окупились