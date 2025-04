Square Enix удалила защиту Denuvo из Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven

Как стало известно, сегодня для PC-версии Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven вышло новое обновление, в котором издательство Square Enix удалило защиту Denuvo из игры - спустя полгода после выхода игры. Размер exe-файла уменьшился на внушительные 458 МБ.

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven является 3D-ремейком оригинальной игры, который обладает улучшенной пошаговой системой боя, оригинальными и переработанными композициями композитора франшизы Кэндзи Ито и многое другое.

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven доступен на PC, PS4, PS5 и Nintendo Switch.