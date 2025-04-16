Square Enix удалила защиту Denuvo из Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven

Как стало известно, сегодня для PC-версии Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven вышло новое обновление, в котором издательство Square Enix удалило защиту Denuvo из игры - спустя полгода после выхода игры. Размер exe-файла уменьшился на внушительные 458 МБ.
Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven является 3D-ремейком оригинальной игры, который обладает улучшенной пошаговой системой боя, оригинальными и переработанными композициями композитора франшизы Кэндзи Ито и многое другое.
Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven доступен на PC, PS4, PS5 и Nintendo Switch.
Лучше бы Life Is Strange: Double Exposure убрали защиту.
Скоро и из нее уберут, она вышла всего на 5 дней позже Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven
Покупатели считают дни перед покупкой?
Так защита убирается не исходя из того, сколько прошло дней с релиза, а на основании того, насколько крупный проект и насколько он рентабелен по продажам — сейчас и в будущем. За наличие Денуво в игре надо платить, и издатель смотрит, рентабельно это или нет: окупается наличие защиты или уже нет и идёт убыток.
SE почти всегда теперь через полгода удаляет чтобы не платить дальше за D, вне зависимости от успешности/масштабности игры.
Что та со стражей галактики по сей день не убирают, хотя игру даже в епик раздали.
Снимите из чего нибудь крупного, тогда можно игру купить)
так снимают с того, кто уже плохо продается
когда уже подписка на денуво невыгодно становится
Подписка и так не выгодна, тоже не покупаю игры с этой защитой.
ты думаешь мы с тобой умнее аналитиков что ли?
пока продажи игры окупают подписку - денуво будет стоять
то что именно ты и некий % игроков не покупает игры с денуво, не ухудшает критично продажи
ой как они там окупаются - смех смехом - просто тупо держут они (борцуны диванные и душу греют)
Окупать нужно не подписки а игры. А денуво пустая трата денег
Размер exe-файла уменьшился на внушительные 458 МБ. - ну и гомики же всякие Юбики, Сега, ЕА, Варнеры, что не убирают это дно со своих
Я НАПОМНЮ У ЮБИКОВ АЖ ПОД 1ГБ ЕХЕ
))))) особая блм+вертолет защита.
ещё большие кретины, так бы игры на железе намного слабее летали
как бы да - дюнва все версии+ вмп+ костюмная от юбиков с прикрепления к лаунчеру
сами себе злые Буратины
Что бы вы выбрали: Удалить навсегда Denuvo или удалить навсегда повестку из всех игр?
Проглочу обе таблетки
в челюсть или под дых? тебе рак или гниение костей? что за тупые альтернативы?
Если бесплатно, то...
денуво сначала
458 мб боли и унижения.
Разрабы че умнеть начали?)
Нет.
удаляйте из норм игр
Ясно
"Год защиты обойдется разработчикам в 140 тысяч евро, или примерно 12.6 миллиона рублей. Если игра выходит до 31 марта 2021 года, когда заканчивается финансовый год Denuvo, то предоставляется 15% скидка: защита ремастера Crysis обошлась в 126 тысяч евро, порядка 11.3 миллиона рублей."
Мне кажется они больше потратили на защиту чем окупились