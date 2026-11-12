Ремейк Romancing SaGa 3: Destinies United выйдет раньше срока - Square Enix перенесла релиз на 4 февраля

Square Enix решила не заставлять поклонников японских ролевых игр ждать лишние дни и передвинула дату выхода Romancing SaGa 3: Destinies United. Вместо 16 февраля 2027 года проект появится уже 4 февраля — почти на две недели раньше первоначального срока.

Игра разрабатывается для PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 и ПК. На компьютерах она будет доступна через Steam и Microsoft Store.

Romancing SaGa 3: Destinies United представляет собой полноценный 3D-ремейк японской ролевой игры, впервые выпущенной в 1995 году. В центре сюжета — загадочное событие под названием Мораструм: раз в 300 лет на небе появляется Звезда Смерти, обрекающая на гибель всех родившихся под её светом, кроме одного ребёнка, которого называют Дитём Судьбы. Спустя почти два десятилетия после последнего появления звезды восстание в Лоанне раскрывает новую угрозу — Четыре Синистрала пытаются вновь открыть врата в Бездну. Противостоять им предстоит восьми героям, чьи судьбы переплетены между собой.

Игрокам предложат выбрать одного из восьми главных персонажей, каждый из которых обладает собственной сюжетной линией. В команду можно будет набрать более двадцати союзников, а решения по ходу приключения повлияют на развитие истории и порядок сражений с главными противниками. Благодаря свободной структуре повествования повторные прохождения смогут заметно отличаться друг от друга.

Разработчики также обновили боевую систему: знакомые поклонникам серии механики «Глиммер» и «Формация» дополнят сражения с временной шкалой и объединёнными атаками. Предусмотрено три уровня сложности — от казуального до классического. Визуальный стиль основан на оригинальных иллюстрациях и пиксельной графике, но теперь персонажи и окружение представлены в полноценном 3D. Музыку Кэндзи Ито переработали, при этом игроки смогут переключаться между новыми аранжировками и оригинальными композициями.