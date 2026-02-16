Digital Foundry сравнила Romeo Is a Dead Man - стабильнее всего игра работает на Xbox Series X

Эксперты из Digital Foundry провели технический анализ экшена Romeo Is a Dead Man от Grasshopper Manufacture, сравнив разрешение, частоту кадров и общую стабильность на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Игра вышла 11 февраля 2026 года и на старте продемонстрировала заметные различия в оптимизации.

На всех консолях, кроме Xbox Series S, доступны режимы Performance и Quality, однако специалисты не рекомендуют использовать режим качества. Улучшения изображения в нём минимальны — слегка расширяется дистанция прорисовки глобального освещения Lumen и уменьшается шум, — но при этом заметно страдает частота кадров, особенно в динамичных боевых сценах. В результате оптимальным выбором остаётся режим производительности.

PlayStation 5 Pro в режиме Performance рендерит изображение немного выше 1080p с последующим апскейлом до 4K, при этом интерфейс отображается в нативном 4K. Консоль в целом стремится удерживать 60 FPS, но в нагруженных локациях возможны просадки до диапазона 50–60 кадров в секунду. Базовая PS5 работает в динамическом разрешении от 720p до 1080p и чаще сталкивается с падениями производительности, включая заметные просадки даже во время ранних босс-сражений.

Xbox Series X показывает наиболее стабильный результат среди консолей, удерживая частоту кадров близкой к 60 FPS даже в тяжёлых сценах. Это достигается за счёт более агрессивного динамического масштабирования разрешения, что немного снижает чёткость картинки. Xbox Series S предлагает лишь один режим работы и демонстрирует самое низкое внутреннее разрешение и более частые падения FPS.

Также отмечается преимущество Xbox в реализации системного VRR при 120 Гц, что помогает сгладить нестабильность кадров. На PlayStation 5 поддержка VRR менее гибкая, поэтому просадки ощущаются сильнее. ПК-версия демонстрирует разную производительность в зависимости от настроек: особенно ресурсоёмкими оказались эффекты частиц и особенности масштабирования разрешения. Поддержка HDR на данный момент отсутствует на всех платформах.