Экшен Romeo is a Dead Man от Suda51 получил кровавый геймплейный трейлер

Grasshopper Manufacture представила новый трейлер игрового процесса своего предстоящего проекта — Romeo is a Dead Man, который авторы называют «ультранасильственной научно-фантастической» игрой-экшеном. В ролике под заголовком Extremely Bloody Action Buffet зрители получили минуту динамичного, предельно кровавого сражения.

Игра рассказывает историю Ромео Старгейзера, воскрешённого с помощью футуристической технологии после катастрофы, разрушившей пространство-время. Теперь он работает специальным агентом космической полиции ФБР и охотится за преступниками, воспользовавшимися хаосом, чтобы сеять беззаконие во вселенной. При этом личная цель Ромео — найти пропавшую возлюбленную Джульетту, чьё исчезновение может быть связано с космической катастрофой.

Геймплей строится на жестоких сражениях с использованием мечей и огнестрельного оружия. Игрокам предстоит разрывать толпы врагов, а затем использовать их кровь для активации особой атаки Bloody Summer, способной переломить ход битвы. Оружие можно усиливать и модифицировать по мере прогресса, а каждый новый противник будет всё более смертоносным.

Проект разбит на главы и сочетает сюжетные миссии с побочными заданиями, которые можно выполнять в свободном темпе. Авторский почерк Grasshopper Manufacture обещает непредсказуемую историю, полную сюрреализма и фирменного ультранасилия.

Romeo is a Dead Man станет первой за многие годы новой игрой студии и выйдет в 2026 году на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam и Microsoft Store).