"Гении учитывают критику": разработчики Romeo Is a Dead Man похвалились не только высокими оценками, но и низкими

Команда Grasshopper Manufacture и Suda51 решили провести мастер-класс по тому, как правильно работать с отзывами: вместо того чтобы показывать только восторженные рецензии на свой новый экшен Romeo Is a Dead Man, они с гордостью выложили все - от восторгов до жесткой критики. Официальный аккаунт игры в X последовательно опубликовал несколько коллажей с высокими оценками, средними и низкими, прокомментировав каждые из них.

Высокие: Ого! Это все благодаря моей крутости? Ну же, люди, попробуйте поиграть!

Средние: Вы либо полюбите, либо возненавидите эту игру. Но если вам кажется, что это ваше, обязательно попробуйте!

Низкие: Истинные гении учитывают критику. Она только поможет!

Такой подход - редкость в индустрии. Вместо того чтобы игнорировать или оправдываться за критику, разработчики превратили ее в часть образа игры: да, Romeo Is a Dead Man - это не массовый продукт, а игра, созданная для тех, кто готов к полярным эмоциям.

Romeo Is a Dead Man вышла 11 февраля и получила в целом положительные отзывы от критиков. В данный момент у игры 72 балла на Metacritic и 90% положительных отзывов в Steam.