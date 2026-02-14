ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Romeo Is a Dead Man 11.02.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Слэшер, От третьего лица, Научная фантастика
5.5 32 оценки

"Гении учитывают критику": разработчики Romeo Is a Dead Man похвалились не только высокими оценками, но и низкими

2BLaraSex 2BLaraSex

Команда Grasshopper Manufacture и Suda51 решили провести мастер-класс по тому, как правильно работать с отзывами: вместо того чтобы показывать только восторженные рецензии на свой новый экшен Romeo Is a Dead Man, они с гордостью выложили все - от восторгов до жесткой критики. Официальный аккаунт игры в X последовательно опубликовал несколько коллажей с высокими оценками, средними и низкими, прокомментировав каждые из них.

  • Высокие: Ого! Это все благодаря моей крутости? Ну же, люди, попробуйте поиграть!
  • Средние: Вы либо полюбите, либо возненавидите эту игру. Но если вам кажется, что это ваше, обязательно попробуйте!
  • Низкие: Истинные гении учитывают критику. Она только поможет!

Такой подход - редкость в индустрии. Вместо того чтобы игнорировать или оправдываться за критику, разработчики превратили ее в часть образа игры: да, Romeo Is a Dead Man - это не массовый продукт, а игра, созданная для тех, кто готов к полярным эмоциям.

Romeo Is a Dead Man вышла 11 февраля и получила в целом положительные отзывы от критиков. В данный момент у игры 72 балла на Metacritic и 90% положительных отзывов в Steam.

12
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Neko-Aheron

Прикольная и одновременно странная игра )

Как будто продолжение let it die ))

2
Пользователь ВКонтакте

Геймдев Serm для себя открыл 🌚 // Владимир Сухин

vertehwost

Это что-то новенькое

Sheffskiy

Что за игрушка