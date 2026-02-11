Grasshopper Manufacture планирует порт Romeo Is A Dead Man на Switch 2 и готовит ещё одну игру на 2026 год

Гоити Суда (Suda51), основатель Grasshopper Manufacture, поделился новыми подробностями о свежем экшене Romeo Is A Dead Man и будущих проектах студии. В видеообращении на официальном YouTube-канале он подтвердил, что команда уже работает над версией игры для Switch 2, а также готовит ещё один релиз на 2026 год.

Выступая во время предрелизного мероприятия в токийском районе Сибуя, Суда отметил тёплый приём проекта и призвал игроков делиться отзывами. Он отдельно подчеркнул особенности боевой системы: в игре полностью отсутствует парирование, а геймплей строится вокруг динамичных уклонений, ближнего боя и стрельбы.

Разработчик также рассказал о планах на дополнительный контент. Артбук и саундтрек не успели к запуску, но находятся в производстве и будут выпущены позже. Кроме того, студия ведёт переговоры о физическом издании игры.

Главной новостью стало подтверждение работы над портом для Switch 2 — без конкретных сроков, но с уверением, что проект активно продвигается. Помимо этого, Суда сообщил, что Grasshopper почти наверняка выпустит ещё одну игру в 2026 году, однако подробности пока держатся в секрете.

Romeo Is A Dead Man вышла 11 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam). В центре сюжета — Ромео Старгейзер, воскрешённый в роли «мертвеца», которому предстоит охотиться за преступниками, нарушающими границы времени и измерений.