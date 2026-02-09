Кровь, мечи и разрушенное пространство: релизный трейлер экшена Romeo Is a Dead Man

Grasshopper Manufacture представила трейлер своего нового однопользовательского боевика Romeo Is a Dead Man. Игроки возьмут под контроль Ромео Старгейзера, агента космической полиции ФБР, путешествующего по разрушающемуся пространству-времени. История разделена на главы и насыщена побочными миссиями, которые можно проходить в удобном темпе.

В бою Ромео переключается между мечами и пистолетами, уничтожая волны врагов и поглощая их кровь для активации мощной способности «Кровавое лето». Оружие можно улучшать и модифицировать, чтобы справляться с усиливающимися противниками.

Сюжет сочетает научную фантастику и личную драму: Ромео ищет следы своей пропавшей подруги Джульетты, выясняя, что её исчезновение связано с катастрофой пространства-времени. Маска Deadgear скрывает лицо героя, но открывает дверь в опасный, непредсказуемый мир, где каждая битва может изменить судьбу вселенной.

Romeo Is a Dead Man выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и PC 11 февраля через Steam и Microsoft Store.