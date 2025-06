Кровавое безумие в первом трейлере Romeo is a Dead Man - экшена от Гоити Суды

Во время презентации State of Play, студия Grasshopper Manufacture и эксцентричный геймдизайнер Гоити Суда (Suda51) представили свой новый проект — Romeo is a Dead Man. Игра сразу привлекла внимание публики своей дикой атмосферой, нарочито гипертрофированным насилием и визуальным безумием в духе No More Heroes и Lollipop Chainsaw.

На экране разворачиваются сцены, где реальность, кажется, давно потеряла всякую логику. Группы людей устраивают пиры на фоне трупов, а затем используют загадочное устройство под названием Dead Gear Life Support System, чтобы вернуть умершего к жизни — именно так и рождается "Dead Man". Сюжет, по признанию самого Суды, "совершенно непредсказуемый", и его завязка лишь подливает масла в огонь: главный герой по имени Ромео — агент ФБР, который отслеживает преступников через пространство и время. Почему он мёртв? И почему продолжает действовать? Ответов нет, но вопросов — предостаточно.

С первых минут трейлера становится ясно, что перед нами типичный проект Suda51, где классический нарратив уступает место гротеску, эксцентрике и стилистическому буйству. Боевая система, судя по показанным отрывкам, предлагает динамичные сражения с большим количеством крови и безумных приёмов, перекликающихся с Dead Rising и Killer7.

Точная дата релиза пока не объявлена, но Romeo is a Dead Man должен выйти в 2026 году на PlayStation 5. Новая игра от Суды уже на старте заявляет о себе как об одном из самых странных и вызывающих проектов следующего года.