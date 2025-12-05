Кровавый экшен Romeo Is A Dead Man получил новый трейлер и дату релиза

Romeo Is A Dead Man, кровавый экшен от японского геймдизайнера Гоити Суда, который уже заинтриговал фанатов после анонсирующего трейлера, получил новый, довольно особенный видеоролик с самой ожидаемой сообществом информацией: датой выхода. Игра выйдет 11 февраля 2026 года.

Suda51 известен своими нестандартными и эксцентричными играми, и его новый проект не является исключением. Romeo Is A Dead Man — одна из самых экстравагантных игр, готовящихся к выходу на PlayStation 5, сулящая смесь визуального зрелища, жестоких сражений и творческого безумия.

Grasshopper Manufacture обещает стильную и кровавую игру, в которой сочетаются сверхжестокие сражения, исследование причудливых локаций и хаотичный сюжет, типичный для этой студии. Основной акцент делается на смешение графических стилей: если экшен-сцены представлены в почти фотореалистичном 3D, то в сюжетных моментах используются визуальные приемы, создающие непредсказуемый эффект.