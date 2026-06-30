Ограничения бюджета, отказ от эротики и секретный проект: Гоити Суда рассказал о разработке Romeo is a Dead Man

Глава студии Grasshopper Manufacture Гоити Суда поделился подробностями разработки экшена Romeo is a Dead Man. В масштабном интервью геймдизайнер рассказал об изменениях в графическом стиле из-за нехватки бюджета, принципах подбора музыки, отказе от традиционного выбора сложности и планах выпустить еще одну игру в 2026 году.

Разработка Romeo is a Dead Man столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, которые вынудили команду изменить первоначальное видение проекта. Изначально игра планировалась как полностью трехмерное произведение с кинематографичной графикой. Однако дефицит бюджета в размере 1 млрд иен и задержки в графике вынудили авторов искать компромиссы. Разработчики сократили масштабы локаций, сделав прохождение более линейным, а освободившиеся ресурсы направили на доведение визуального ряда до высокого уровня. Кроме того, экономия средств привела к созданию гибридного стиля, сочетающего фотореализм, пиксельную графику и комиксы. По словам руководителя, это позволило придать игре запоминающийся художественный стиль, который в итоге положительно оценили игроки.

Важное значение в производстве игры имело музыкальное сопровождение. Саундтрек включает композиции группы BLYY, а также треки от музыканта Jasper, известного по работе над Hotline Miami. Особое внимание в интервью было уделено сотрудничеству с хип-хоп коллективом Schadaraparr. Изначально Гоити Суда планировал использовать их классическую песню Summer Jam 95, однако из-за сложностей с авторскими правами группа предложила записать совершенно новый трек для игры. В будущем разработчики планируют выпустить полноценный саундтрек на виниловых пластинках. Также геймдизайнер упомянул о своей любви к японскому блюду кацу-карри, которое было добавлено в игру в качестве полезного предмета. По его словам, во время ночных тестов игры около 3 часов ночи у него регулярно возникало желание съесть это блюдо, и он захотел познакомить с ним зарубежных геймеров.

Геймдизайнер подробно объяснил отказ от стандартного выбора уровней сложности. Вместо этого в Romeo is a Dead Man реализован выбор сортов шоколада, где каждый сорт соответствует определенному уровню сложности. Гоити Суда отметил, что традиционные меню часто заставляют любителей экшенов чувствовать себя неловко при выборе стандартной или легкой сложности. Идея с шоколадом позволила избавить игроков от этого психологического барьера, превратив выбор сложности в простое гастрономическое предпочтение.

Гоити Суда также затронул тему цензуры и нежелательного контента. Он подчеркнул, что всегда выступал против добавления в свои игры откровенных сексуальных элементов. По его признанию, он относится к созданным персонажам как к собственным детям, поэтому ему некомфортно видеть их в излишне открытых нарядах. Самостоятельное издательство игры позволило команде полностью контролировать процесс разработки и исключить любые навязанные сторонними издателями эротические элементы.

В разговоре о своей репутации геймдизайнер упомянул феномен понятия суда-гейм, под которым игроки часто понимают сочетание специфического стиля и необычного игрового процесса. Разработчик признался, что изначально этот термин содержал в себе элементы не самых качественных игр, однако за почти 30 лет существования студии команда стремилась улучшать качество своих проектов. В случае с Romeo is a Dead Man авторы даже пытались скрыть свое участие во время первой демонстрации на презентации State of Play, надеясь удивить аудиторию в самом конце ролика. Тем не менее, игроки узнали почерк студии уже через 3 секунды после начала показа по характерным звукам и сценам. В будущем Гоити Суда планирует все же создать такой трейлер, в котором участие команды останется секретом до самого финала.

В завершение создатель намекнул на будущие планы своей студии. Несмотря на то, что Romeo is a Dead Man вышла 11 февраля 2026 года, Grasshopper Manufacture готовится представить еще одну игру до конца 2026 года. Это будет совершенно новый экшен, а подробности о нем и даты презентаций сейчас согласовываются. Также разработчики рассматривают возможность выпуска физического дискового издания Romeo is a Dead Man и версии для Nintendo Switch 2, а в случае достижения продаж в 1 млн копий пообещали выпустить крупное дополнение.