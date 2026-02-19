Разработчики Romeo Is a Dead Man похвастались успехом в Steam: у игры 90% положительных отзывов от 1000 человек

Новая игра Romeo Is a Dead Man от студии Grasshopper Manufacture, созданная под руководством Гоичи Суды, всего через неделю после релиза достигла важной вехи: на платформе Steam накопилось ровно 1000 пользовательских отзывов, из которых 90% положительные. Официальный аккаунт игры в X поделился скриншотом страницы в Steam и поблагодарил сообщество:

Мы достигли 1000 отзывов в Steam! Спасибо не только за то, что играете, но и за то, что оставляете отзывы. Нам удалось поймать скриншот ровно с 1000 отзывами! А тем, кто еще не решился... Фрагментированная вселенная все еще нуждается в вашей помощи.

Romeo Is a Dead Man - ультра-насильственный сай-фай экшен от третьего лица. Главный герой, Ромео Старгейзер, становится "Dead Man" - агентом FBI по пространству-времени - и охотится на преступников в коллапсирующей реальности. Игрокам предлагают динамичный кровавый экшен с переключением между огнестрельным оружием и мечами, ярким стилем и безумными поворотами сюжета.

Несмотря на некоторые жалобы игроков на технические проблемы (звук, баги, оптимизация), общий прием со стороны сообщества оказался теплым. Многие хвалят фирменный стиль Grasshopper Manufacture - смесь абсурда, насилия и визуального безумия. В игре нет русского языка, но недавно вышел русификатор: