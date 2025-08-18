ЧАТ ИГРЫ
Romeo Is a Dead Man 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер, Слэшер, От третьего лица, Научная фантастика
Romeo is a Dead Man добрался до Steam - теперь кровавый экшен Suda51 можно добавить в список желаний

Grasshopper Manufacture запустила страницу предстоящего экшена Romeo is a Dead Man в Steam. Теперь игру от культового геймдизайнера Suda51 можно добавить в список желаемого.

На странице пока нет свежих подробностей, но подтверждена языковая поддержка: среди них английский, французский, немецкий, испанский, японский, корейский, португальский, а также упрощённый и традиционный китайский. Озвучка при этом будет только на английском.

Кровавое безумие в первом трейлере Romeo is a Dead Man - экшена от Гоити Суды

Сюжет расскажет о Ромео Старгейзере — агенте нового отдела ФБР, специализирующегося на пространственно-временных перемещениях. После парадокса, спасшего его от смерти, герой возвращается в виде мертвеца. Надев маску Dead Gear, он путешествует по временным линиям, используя мечи и огнестрел, а сражения разворачиваются в подпространстве.

Romeo is a Dead Man заявлена как самая кровавая игра студии. Игроков ждут динамичные бои, механика перемещения между измерениями и особая атака Bloody Summer, мгновенно расправляющаяся с врагами за счёт их же крови. Помимо охоты на межпространственных преступников, Ромео преследует личную цель — найти пропавшую возлюбленную Джульетту.

Комментарии: 1
dark7samurai

По описанию прям какое-то упоротое безумие! А я такое люблю, и обязательно куплю!