Romeo Is a Dead Man получил сюжетный трейлер - авторы раскрыли завязку ультракровавого экшена

Студия Grasshopper Manufacture представила «сюжетный» трейлер Romeo Is a Dead Man — ультранасильственного научно-фантастического экшена от третьего лица. Ролик знакомит игроков с основой истории и ключевыми элементами игрового процесса.

Главным героем выступает Ромео Старгейзер — специальный агент ФБР по пространственно-временной полиции. После катастрофического инцидента, приведшего к разрушению пространства и времени, Ромео оказывается на грани смерти, но возвращается к жизни благодаря экспериментальной супертехнологии. Получив новую роль, он отправляется охотиться за самыми опасными преступниками, скрывающимися в разных уголках вселенной и эпохах.

Игра представляет собой однопользовательский боевик, разбитый на главы. Прохождение сочетает насыщенные сражения и побочные миссии, которые можно выполнять в собственном темпе. В бою Ромео свободно переключается между мечами и огнестрельным оружием, уничтожая волны противников. Особое место занимает механика поглощения крови врагов, позволяющая активировать мощную способность героя — приём «Кровавое лето», способный изменить ход битвы. Оружие можно усиливать и модифицировать по мере продвижения по сюжету и роста сложности врагов.

Отдельную роль в истории играет личная драма персонажа: Ромео разыскивает пропавшую подругу Джульетту и постепенно понимает, что её исчезновение тесно связано с катастрофой пространства-времени. Надев загадочную маску Deadgear, герой приближается к разгадке происходящего.

Romeo Is a Dead Man выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam и Microsoft Store). Дата релиза пока не объявлена.