ROMEO IS A DEAD MAN получила кроссовер с Hotline Miami: в игре появились культовые костюмы и фоторежим

Grasshopper Manufacture выпустила крупное обновление ROMEO'S UPDATED, MAN для ROMEO IS A DEAD MAN. Патч уже доступен на ПК в Steam, а в ближайшее время доберётся до PlayStation 5, Xbox Series и Microsoft Store. Главным нововведением стала коллаборация с Hotline Miami, которая добавила в игру тематические костюмы, а также долгожданный фоторежим.

После прохождения игры пользователи смогут разблокировать функцию смены костюма в комнате Ромео на «Корабле пространства-времени». В распоряжении игроков окажутся два образа, вдохновлённые Hotline Miami — Jacket и Biker. Кроме того, появилась возможность свободно комбинировать различные маски и восемь вариантов курток, включая экипировку специального отряда ФБР, форму шерифа округа Калибан и несколько вариантов знаменитой куртки «Тигр», отсылающей к другим проектам Grasshopper Manufacture.

Не менее заметным дополнением стал полноценный режим фотосъёмки. Он вызывается прямо из меню паузы и позволяет настраивать положение камеры, глубину резкости, цветокоррекцию и декоративные рамки для создания эффектных кадров.

Вместе с выходом обновления ROMEO IS A DEAD MAN получила скидку 20% в Steam. Также появился специальный комплект с Hotline Miami, который можно приобрести с дополнительной скидкой 10%. Аналогичные акции позже стартуют и на консолях.

Обновление не добавляет нового сюжетного контента, однако заметно расширяет возможности персонализации и делает игру ещё привлекательнее для поклонников фирменного стиля Grasshopper Manufacture и культового инди-боевика Hotline Miami.