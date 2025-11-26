Ромео против вселенной: Suda51 готовит специальную демонстрацию кровавого экшена Romeo is a Dead Man

Grasshopper Manufacture объявила дату специального прямого эфира, на котором представит новые подробности о своей следующей эксцентричной игре Romeo is a Dead Man. Трансляция Grasshopper Manufacture Direct запланирована на 5 декабря в 10:00 JST (в России — 4 декабря в 04:00 МСК).

Главным событием эфира станет демонстрация геймплея и новых деталей проекта, который выйдет в 2026 году на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.

Romeo is a Dead Man — авторская интерпретация шекспировской классики, пропущенная через фирменную призму безумия Suda51. История начинается с разрыва пространства-времени: Ромео, балансирующий между жизнью и смертью, возрождается благодаря экспериментальной технологии и становится агентом Пространственно-временной полиции ФБР. Его миссия — охотиться на преступников по всей вселенной и восстанавливать порядок, параллельно пытаясь выяснить судьбу пропавшей возлюбленной Джулии.

Герою предстоит надеть маску Deadgear и отправиться туда, где рушатся законы космоса.

С точки зрения геймплея, это динамичный экшен от третьего лица, который Suda51 описывает как «слэшер». Ромео комбинирует холодное оружие и огнестрел, разрывая толпы врагов и сражаясь с пространственно-временными монстрами. Особое умение «Кровавое лето», активируемое поглощённой кровью, позволит переломить любой бой. Оружие можно улучшать и модифицировать по мере продвижения по сюжету.

Учитывая стиль Suda51, поклонников ждёт яркое, дерзкое и сюрреалистичное шоу — как в самой игре, так и на предстоящем эфире.