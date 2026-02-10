Состоялся релиз Romeo Is A Dead Man - игра получила 71 балл на Metacritic

На консолях и PC состоялся релиз долгожданного экшена Romeo Is A Dead Man от студии Grasshopper Manufacture и геймдизайнера Гоити Суды (Suda51). Проект, о котором фанаты жутковато-стильных игр вроде No More Heroes и Lollipop Chainsaw говорили много месяцев, уже доступен для покупки.

Игра переносит игрока в мир, где само пространство-время рухнуло. Разработчики обещают ультра-жестокий научно-фантастический опыт, где сталкиваются кровь, клинки и пули. Игроков ждут ожесточенные схватки, причудливые персонажи и вселенная с сильным, мгновенно узнаваемым фирменным стилем Suda51.

Накануне выхода игра получила крайне полярные оценки от критиков. В данный момент на Metacritic у игры 71 балл из 100, а в рецензиях соседствуют как восторженные 9/10, так и разочарованные 4.5/10. Большинство обозревателей сходятся в одном: Romeo Is A Dead Man - это чистое, ни на что не похожее видение ее создателей. Кто-то называет игру возвращением к лучшим традициям студии Grasshopper, а кто-то - неровным и сырым экспериментом, где фирменный юмор не спасает от повторяющегося геймплея.