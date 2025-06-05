Создатели Romeo Is A Deadman откладывают точную дату релиза из-за страха перед GTA 6

Grasshopper Manufacture и лично Гоити Суда (Suda51), известный своими нестандартными играми, не скрывают: их грядущий проект Romeo Is A Deadman намеренно избегает объявления точной даты выхода. Причина? Грядущий релиз Grand Theft Auto 6, который уже успел повлиять на стратегические планы конкурентов.

Анонсированный на недавней презентации Sony State of Play, Romeo Is A Deadman вызвал интерес у фанатов брутального и стилизованного экшена. Игра обещает кровавое, насыщенное действием приключение в фирменном стиле Grasshopper. Однако, несмотря на яркий дебют, в объявлении значится лишь ориентировочное окно выхода — 2026 год.

Как сообщает IGN, Suda51 дал понять, что отказ от точной даты — это осознанное и осторожное решение. Хотя GTA 6 он по имени не назвал, контекст его слов не оставляет сомнений: «Всем понятно, почему. Ни один издатель не захочет выпускать игру вблизи даты релиза той самой игры», — прокомментировал Суда.

Он также признался, что перспектива конкурировать с тенью Grand Theft Auto 6 выглядит «по-настоящему пугающе» — настолько, что лучше отложить собственный релиз, чем рисковать быть затменным самым ожидаемым релизом десятилетия.

Напомним, GTA 6 от Rockstar Games официально выходит 26 мая 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. ПК-версия, как ожидается, появится позже. На фоне такого гиганта даже яркие и оригинальные проекты предпочитают проявлять стратегическую осторожность.