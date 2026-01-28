Стали известны размер и дата загрузки Romeo Is A Dead Man на PS5

Grasshopper Manufacture раскрыла новые технические детали экшен-адвенчуры Romeo Is A Dead Man. Информация появилась благодаря данным из базы PlayStation, которыми поделился аккаунт PlayStationSize в соцсетях.

Согласно опубликованным сведениям, версия игры для PlayStation 5 потребует 32,245 ГБ свободного места (версия 01.000.000). Это сопоставимо с размером No More Heroes 3, которая занимала чуть больше 32,5 ГБ на той же платформе, так что владельцам консолей с ограниченным объёмом памяти стоит заранее подготовить место.

При этом предзагрузки у Romeo Is A Dead Man не будет. Загрузка станет доступна в день релиза — 11 февраля 2026 года. Пользователи, оформившие цифровой предзаказ, получат уже актуальную версию игры на старте, а покупателям физического издания, вероятно, придётся скачать патч первого дня.

Ожидается, что эмбарго на обзоры будет снято незадолго до выхода проекта — по стандартной схеме, в районе полуночи по тихоокеанскому времени.

Romeo Is A Dead Man выйдет на PS5, Xbox Series X|S и ПК. Разработчики обещают динамичный экшен, безумные сюжетные повороты и фирменный набор эксцентричных идей, которыми давно славится Grasshopper Manufacture.