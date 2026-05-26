Romestead 25.05.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Выживание, Инди, Вид сверху
4.9 13 оценок

Cимулятор выживания Romestead официально вышел в ранний доступ Steam

Апчхий Апчхий

26 мая 2026 года шведская инди-студия Beartwigs совместно с издательством Three Friends официально выпустила свой амбициозный кооперативный экшен-выживастик Romestead в раннем доступе на ПК (Steam). Игра предлагает уникальный сеттинг, совмещающий эстетику Древнего Рима, элементы градостроительства, скандинавский подход к выживанию в духе Valheim и нашествие зомби.

Проект привлек огромное внимание сообщества еще на этапе февральского фестиваля «Игры быть» в Steam, где демоверсия вошла в топ-10 самых популярных. Разработчики планируют развивать игру в Early Access в течение одного-двух лет, регулярно добавляя новые биомы, механики и улучшения производительности.

О чем игра?

Сюжет Romestead отправляет игроков в альтернативное прошлое, где великая Римская империя пала в результате таинственного катаклизма, а её бывшие граждане превратились в кровожадных ходячих мертвецов. Игрокам (в одиночку или в команде до 8 человек) предстоит взять на себя роль выживших, чтобы восстановить цивилизацию с нуля.

Ключевые особенности релиза:

  • Уникальный менеджмент ресурсов: в игре полностью отсутствует классический инвентарь для тяжелых предметов — бревна и валуны персонажи физически носят в руках и могут использовать в качестве метательного оружия против врагов.
  • Возвращение богов: игроки могут совершать подношения древнеримским богам, чтобы вернуть им былую силу и взамен открыть уникальные технологии, улучшения и ветки талантов.
  • Градостроительство и автоматизация: в поселении можно строить кузницы, фермы и мастерские, распределять профессии среди выживших граждан (например, нанимать плотников), а также настраивать торговые пути для автоматизации логистики.
  • Процедурный мир и новые опасности: стартовая версия раннего доступа уже включает в себя уникальный вулканический биом, скрытые подземелья и 5 легендарных боссов.
