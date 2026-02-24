Romestead объединяет Stardew Valley и Valheim - бесплатная демо уже в Steam

В Steam появилась амбициозная инди-RPG Romestead, вдохновлённая Stardew Valley и Valheim. Полной даты релиза пока нет, однако разработчики из Beartwigs уже выпустили бесплатную демоверсию, позволяющую оценить масштаб проекта.

Демо оказалось щедрым на контент: доступен кооператив до восьми игроков, два биома для исследования, более 15 подземелий и три босса. Игроки смогут попробовать ключевые механики градостроительного симулятора с RPG-элементами и понять, каким будет финальный продукт.

События Romestead разворачиваются в фэнтезийном мире после падения Римской империи. Героям предстоит основать новое поселение, выбрать профессию — от кузнеца до фермера — и заняться развитием города. В игре сочетаются выживание, крафт и собирательство в духе Valheim с уютной пиксельной эстетикой Stardew Valley. Дополняют формулу прокачка навыков, таланты и система экипировки.

Romestead выглядит многообещающе, и уже сейчас её можно бесплатно опробовать в Steam и добавить в список желаемого.